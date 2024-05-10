快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

陽明、萬海三大法人急著上船 近一周狂買船票逾13萬張

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
貨櫃船示意圖。圖／ingimage
貨櫃船示意圖。圖／ingimage

航運股揚帆啟航，尤其貨櫃三雄受到買盤加持，陽明海運（2609）、萬海（2615）10日雙雙衝上漲停板，長榮海運（2603）盤中一度亮燈，終場大漲逾9%，觀察三大法人動向，陽明、萬海受到親睞，近六日外資買超陽明逾10萬張，而萬海則買超逾3萬張，投信及自營商也都呈現連續買超。

法人資金近日進駐航運股，今日三大法人合計買超陽明81,772張，其中外資近六日買超陽明104,921張，今日更是一舉買超63,297張，位居個股第二，投信則是連續買超11日，共計買超38,232張，而自營商呈現連續四日買超，共買19,403張。 

而萬海同樣是法人關注之一，今日三大法人合計買超5,954張，其中外資近六日買超萬海31,186張，今日買超5,175張，投信則是連續買超3日，共計買超3,248張，而自營商呈現連續四日買超，共買3,043張。

長榮的部分，今日三大法人合計買超34,017張，外資今日大買25,194張，投信在連續兩日小賣超後，今日翻買6,168張，自營商則是買超2,656張，為連續第七日買超。

陽明4月營收為149.44億元，月減3.88%，年增35.32%。累計今年前4月營收為587.46億元，年增22.4%。陽明海運表示，主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲。 

陽明今年第1季合併營收達438.01億元，稅後純益93.79億元，較上一季比轉虧為盈，EPS 2.69元；第1季已經賺贏去年一整年EPS 1.37元。

萬海4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%；累計今年前4月營收377.26億元，年增11.98%。萬海表示，展望第2季及下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉。

萬海第1季合併營收為276.18億元，年增8.06%；單季稅後淨利46.27億元，稅後純益46.23億元，EPS為1.65元，較去年同期EPS-0.75元，增長318.22%，也優於2023年第4季EPS -1.39元。

萬海 陽明海運

延伸閱讀

麗清財報／第1季 EPS 0.26元 4月營收達8.1億元、創歷年同期新高

光隆財報／首季 EPS 0.98元、創同期新高 第2季持續看好

搶買機票跟船票 航運股成交占比逾2成 這幾檔先飆漲停

萬海Q1轉盈！航運多頭報到 陽明、長榮獲利備受期待

相關新聞

國泰金漲幅7.35% 居金融股冠軍、市值排名台股第八大

台股10日以20,708.84點收盤，上漲148.07點，各類股中，金融類股指數以1,948.76點作收，創下歷史新高，...

金融股今年為何如此飆？ 她解析「2大利多」：挾持獨特的高股息行情！

近期傳言ETF大換股，5月份有00878（刪6金）、00919（1金）、00940（6金刪1金）、00939（1金），6月份有00929、0056（2金）。

航海王台驊再度出手！買進陽明5,904張 總金額2.88億元

航海王台驊（2636）再度出手，今天公告買進陽明海運（2609）5,904張，每股平均價格為48.88元，交易總金額為2...

台股上漲148點 三大法人買超234億元

台股10日開高震盪，早盤以20582.12點開出，尾盤受到拉抬走高，終場收在20708.84點，上漲148.07點，漲幅...

125萬股民嗨翻！00878價格衝上23元、創四大新高

國泰永續高股息（00878）寫下四大驚喜，10日收盤價23.12元、配息金額0.51元、投資人數125.46萬人、4月定...

台積電今年第1季股利政策出爐 每股擬配4元現金

台積電（2330）10日召開董事臨時會，會中通過將配發第1季每股現金股利4元，訂定 2024 年9 月 18 日，除息交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。