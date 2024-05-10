陽明、萬海三大法人急著上船 近一周狂買船票逾13萬張

航運股揚帆啟航，尤其貨櫃三雄受到買盤加持，陽明海運（2609）、萬海（2615）10日雙雙衝上漲停板，長榮海運（2603）盤中一度亮燈，終場大漲逾9%，觀察三大法人動向，陽明、萬海受到親睞，近六日外資買超陽明逾10萬張，而萬海則買超逾3萬張，投信及自營商也都呈現連續買超。

法人資金近日進駐航運股，今日三大法人合計買超陽明81,772張，其中外資近六日買超陽明104,921張，今日更是一舉買超63,297張，位居個股第二，投信則是連續買超11日，共計買超38,232張，而自營商呈現連續四日買超，共買19,403張。

而萬海同樣是法人關注之一，今日三大法人合計買超5,954張，其中外資近六日買超萬海31,186張，今日買超5,175張，投信則是連續買超3日，共計買超3,248張，而自營商呈現連續四日買超，共買3,043張。

長榮的部分，今日三大法人合計買超34,017張，外資今日大買25,194張，投信在連續兩日小賣超後，今日翻買6,168張，自營商則是買超2,656張，為連續第七日買超。

陽明4月營收為149.44億元，月減3.88%，年增35.32%。累計今年前4月營收為587.46億元，年增22.4%。陽明海運表示，主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲。

陽明今年第1季合併營收達438.01億元，稅後純益93.79億元，較上一季比轉虧為盈，EPS 2.69元；第1季已經賺贏去年一整年EPS 1.37元。

萬海4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%；累計今年前4月營收377.26億元，年增11.98%。萬海表示，展望第2季及下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉。

萬海第1季合併營收為276.18億元，年增8.06%；單季稅後淨利46.27億元，稅後純益46.23億元，EPS為1.65元，較去年同期EPS-0.75元，增長318.22%，也優於2023年第4季EPS -1.39元。