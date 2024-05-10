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證交所邀倚天酷碁等四家 KY 公司及創新板公司辦法說

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所預計15日至17日、20日，舉辦四場今年第2季「第一上市公司創新板公司法人說明會」，邀請倚天酷碁-創（2432）、捷敏-KY（6525）、材料-KY（4763）、基士德-KY（6641）等公司，與投資人面對面雙向溝通。

為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，證交所規畫舉辦第2季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，使投資人了解公司營運績效。

會中將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。

本次活動開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。

第一上市公司及創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。

活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。

上市公司 創新板

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