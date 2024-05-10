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台股上漲148點 三大法人買超234億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股10日開高震盪，早盤以20582.12點開出，尾盤受到拉抬走高，終場收在20708.84點，上漲148.07點，漲幅0.72%，成交量4,343.36億元，三大法人買超234.72億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.05億元，投信買超59.77億元，自營商買超（合計）6.9億元，其中自營商（自行買賣）買超29.68億元，自營商（避險）賣超22.78億元。

台積電（2330）今日宣布將配發第1季每股現金股利4元，並公布四月份營收達2,360.21億元，創下單月歷史次高紀錄，台積電早盤以803元開出，盤中最高一度達807元，尾盤稍有下殺，終場收在802元，上漲6元，漲幅0.75%。

台積電 自營商

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