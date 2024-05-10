快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電今年第1季股利政策出爐 每股擬配4元現金

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）10日召開董事臨時會，會中通過將配發第1季每股現金股利4元，訂定 2024 年9 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 9 月 12 日，配息率大約為46％，表現與過往配發水平相去不遠。

台積電核准第1季財報，合併營收約 5,926 .4 億元，稅後純益約 2,254 .9 億 9 元，每股盈餘為 8.70 元。同步通過核准配發第1季現金股利，預計每股將配發4元現金股利。

普通股配息基準日訂定為 2024 年9 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 9 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 9 月 14 日起至 9 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2024 年 10 月 9 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2024 年 9 月 12 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證之配息基準日亦訂為 2024 年 9 月 12 日。

台積電 美國

延伸閱讀

股東小確幸！台積電拉升今年首季季配息至4元

林業署油炸荔枝椿象踩紅線 食藥署：若當食材販售 最重罰2億

NCC前委員蕭祈宏當詐團收費顧問案　雲林移台北地院審理

大賣場保養品櫃位不當推銷美容商品或服務 公平會開罰

相關新聞

金融股今年為何如此飆？ 她解析「2大利多」：挾持獨特的高股息行情！

近期傳言ETF大換股，5月份有00878（刪6金）、00919（1金）、00940（6金刪1金）、00939（1金），6月份有00929、0056（2金）。

台積電最後一盤2,886張賣單一口氣拉低5元 僅收在802元

台積電（2330）10日盤後將公告4月營收，尾盤一度有押寶買盤進場，將股價推升至807元，可惜最後一盤卻是爆出2,886...

台股早盤漲逾百點 台積電開高7元

台股10日開盤指數為20,582.12點，上漲21.35點，早盤一度漲逾百點，高點至20,702點。台積電（2330）開...

台股上漲148點 三大法人買超234億元

台股10日開高震盪，早盤以20582.12點開出，尾盤受到拉抬走高，終場收在20708.84點，上漲148.07點，漲幅...

125萬股民嗨翻！00878價格衝上23元、創四大新高

國泰永續高股息（00878）寫下四大驚喜，10日收盤價23.12元、配息金額0.51元、投資人數125.46萬人、4月定...

台積電今年第1季股利政策出爐 每股擬配4元現金

台積電（2330）10日召開董事臨時會，會中通過將配發第1季每股現金股利4元，訂定 2024 年9 月 18 日，除息交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。