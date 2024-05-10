台積電今年第1季股利政策出爐 每股擬配4元現金

台積電（2330）10日召開董事臨時會，會中通過將配發第1季每股現金股利4元，訂定 2024 年9 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 9 月 12 日，配息率大約為46％，表現與過往配發水平相去不遠。

台積電核准第1季財報，合併營收約 5,926 .4 億元，稅後純益約 2,254 .9 億 9 元，每股盈餘為 8.70 元。同步通過核准配發第1季現金股利，預計每股將配發4元現金股利。

普通股配息基準日訂定為 2024 年9 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 9 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 9 月 14 日起至 9 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2024 年 10 月 9 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2024 年 9 月 12 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證之配息基準日亦訂為 2024 年 9 月 12 日。