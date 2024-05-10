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台積電最後一盤2,886張賣單一口氣拉低5元 僅收在802元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）10日盤後將公告4月營收，尾盤一度有押寶買盤進場，將股價推升至807元，可惜最後一盤卻是爆出2,886張賣單，一口氣拉低5元股價，終場僅收在802元，上漲6元，漲幅0.75%，市值20兆7,998億元。

台積電10日以803元開出，尾盤一度衝達807元，上漲11元，為近期再衝上800元以來的高點，進一步推升大盤指數衝達20,765點，不過，台積電股價卻在最後一盤一口氣下滑5元，終場收在802元，上漲6元，成交量24,981張。

台積電收盤後公布4月營收，單月合併營收2,360.21億元，較上月增加20.9%，較去年同期增加59.6%；累計今年1至4月營收約8,286.65億元，較去年同期增加26.2%。

台積電在4月間的法說會時預估第2季美元營收196~204億美元，美元營收約季增3.9~8.1%，平均值約6%，以新台幣 32.3 元兌 1 美元匯率假設計算，新台幣營收約6,330.8~6,589.2億元；預估第2季毛利率51~53%、營益率40~42%。

台積電總裁魏哲家在當時也下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，但強調台積電今年健康成長，預估營收年增21~26%的目標不變，並且上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

台積電 營收

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