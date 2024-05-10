台股上漲148點收20,708點 金融與運輸類股擔綱多頭雙箭頭

台股今（10）日終場指數收盤上漲148.07點，收盤指數20,708.84點，成交量4,343.36億元。台積電（2330）收盤上漲6元，收盤價802元。

今日盤勢由金融與運輸類股擔任多頭雙箭頭，陽明（2609）、萬海（2615）、台驊投控（2636）亮燈漲停，帶動長榮慧洋-KY、四維航（5608）強勢；長榮航（2618）與華航（2610）也同步走高。金融股則在國泰金（2882）領軍下，中信金（2891）、京城銀（2809）、華南金（2880）、開發金（2883）及群益證（6005）一路攀升。科技股則由光寶科（2301）、英業達（2356）、緯創（3231）、智邦（2345）、威剛（3260）、十銓（4967）及神達（3706）獲買盤拉抬。

第一金投顧表示，近期美股重新回到上升趨勢，包含那斯達克、費半都站回所有均線，美股龍頭科技股紛紛重新回到多頭格局，隨著科技股淡季過去，市場目光逐漸回到科技股上。而其中 AI 產業仍然是下半年核心產業，台積電以及相關設備股如弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）等業績開始起飛，萬潤4月營收連續兩個月創高，設備股仍是目前數字最佳產業,拉回伺機布局。AI 伺服器的ODM包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創、緯穎（6669），散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）,機殼的勤誠（8210）、川湖（2059）、固態電容的鈺邦（6449）等，業績都展望樂觀，隨著NVIDIA法說會即將到來，可以等待拉回伺機布局。

除了AI與設備，第2季還好營建、水資源、生技產業。生技獲利王保瑞（6472）4月起併入美國藥廠Upsher-Smith，未來將成為年營收兩百億的藥廠，明年獲利上看40元。水資源方面，國內台南、新竹海水淡化廠百億標案陸續招標，相關公司如國統（8936）、山林水（8473）有望受惠。此外，冠德（2520）總銷達130億建案的冠德心天匯4月起陸續交屋，加上子公司根基營造的台積電廠房工程貢獻，今年獲利推估超過7元將創下歷史新高。這些績優公司可以趁近期回檔伺機布局。