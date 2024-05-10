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歷史經驗來看 5月布局中小型股高達71%機率贏過大型股

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新臺灣永續高息中小型ETF基金 (00936)預計5月16日進行除息，最後買進日為5月15日，收益分配發放日為6月5日。台新投信表示，時序進入五月，據Bloomberg統計，2017年以來，5月布局中小型股（臺灣永續高息中小型總報酬指數），有高達71%的機率贏過布局大型股（臺灣50總報酬指數），顯示投資於永續高息中小型股能創造較佳收益，搭配即將進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心，現在是投資永續高息中小型ETF的絕佳時機。

臺灣永續高息中小型ETF基金 (00936)經理人黃鈺民表示，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，同時具備超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，投資組合加入中小型股，成長動能空間更大。

黃鈺民指出，美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望持續釋出樂觀訊息，此外，台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，盤勢轉趨健康，另一方面，台股ETF市值已經是主動基金的3倍，重量級ETF在5~6月將進入調整持股階段，屆時盤面將轉趨熱絡，配合歷史經驗FED最後一次升息後，到第一次降息前，股市上漲機率高。因此，即使台股加權指數在接近新高位置，漲多後震盪難免，但後市仍正向看待，短線遇回檔整理，皆是逢低布局買點，建議優先布局且永續題材且波動度相對平穩的高息中小ETF。

ETF 中小型股

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