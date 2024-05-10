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美股漲跌互見 法人：台股聚焦科技股表現

中央社／ 台北10日電

美股主要指數呈現上漲，僅費城半導體指數下跌0.64%，法人認為，台股基本面佳，但近歷史高點，美國科技股動態仍是主要影響因素。

道瓊工業指數上漲331.37點或0.85%，以39387.76點作收。標準普爾500指數上揚26.41點或0.51%，收5214.08點。科技股那斯達克指數上漲43.51點或0.27%，收16346.27點。然而費城半導體指數下跌30.61點或0.64%，收4759.77點。

台股9日收在20560.77點，下跌139.74點，跌幅約0.68%，成交值新台幣4180.13億元，加計盤後交易約4254.08億元。

產業動態方面，企業4月營收及第1季財報陸續公布，市場聚焦盤後公布的台積電4月營收數據。

遊戲股王鈊象公布第1季財報，受惠於東南亞遊戲授權業務成長快速，加上歐洲市場開始貢獻，第1季每股盈餘達14.45元、季增29%，大賺逾一個股本。

華航公告首季財報，營收486.45億元，創歷年同期新高，稅後淨利34.1億元，年增144.09%。華航看好，客運營收將持續走揚，貨運爭攬半導體機台等資源，航空燃油價格也趨穩。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，從技術面來看，台股距離歷史高點20883點不遠，外資出現賣壓，台股近日在5日線約20553點到20883點之間狹幅整理。

蔡明翰指出，台股下擋有支撐，有兩大利多，包括基本面不錯，企業公布財報正向；美國聯準會（Fed）不再那麼鷹派，讓市場資金充足。

台股 財報

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