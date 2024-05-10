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外資大賣台股207億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股昨（9）日面臨20,883點前高近關情怯，多頭追價意願有限，加上新台幣偏弱，外資反手大賣207億元，摜壓台積等權值股，尾盤指數擴大跌勢收全日最低點；本周前四日共漲230點，周線仍有望拚連三紅。

三大法人單日賣超201.9億元，其中，外資反手調節207.8億元，終止連四買，累計今年以來再度轉為淨賣超 34.2億元；外資在台指期留倉淨空單增加1,613口，回升至17,216口，顯示大盤位處相對高檔，避險心態仍然濃厚。

投信受益高股息ETF進場效應，持續加碼30.6億元，連19買、累計買超640.3億元，今年來共買超2,946.1億元，突破3,000億元新里程碑指日可待；自營商賣超24.8億元，連二賣；八大公股券商逢低承接53.9億元，終止連四賣，主要敲進聯詠（3034）、緯創（3231）、中租-KY（5871）、台積電（2330）等標的。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股本波V型反彈逾1,400點，距前高僅129點，位階相較國際股市偏高，追價力道不足，且成交量未能有效放大，不利多頭持續攻高。

大盤指數面臨5日線保衛戰，加上日KD指標即將於高檔交叉向下，後市恐回測月線關卡，法人認為，多頭暫時休兵化解短線過熱並非壞事，樂觀來看仍可能偏向以盤代跌，預料將由財報主導股價表現，操作選股不選市。

台股昨日在外資調節下，走勢欲振乏力，最後一盤爆252億元，摜壓台積電、鴻海、聯發科、廣達等權值股，指數再下殺40點，終場跌139點收20,560點，成交量縮至4,254億元。

盤面強勢族群主要分布於受惠紅海危機，支撐運價維持相對高檔的貨櫃航運、散裝航運，萬海攻頂收58元，陽明、裕民、長榮、四維航等漲幅逾2%，至於奇偶、帝寶、晟銘電、健鼎、緯穎、雙鴻等財報或營收亮麗個股，亦獲短多買盤青睞。

15檔千金股普遍下跌，世芯-KY重挫145元收2,625元，出現破底走勢，拖累信驊、力旺、祥碩、M31、創意等高價IC設計股表現，健策漲40元收980元，蓄勢再戰1,000元。

台積電 外資

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