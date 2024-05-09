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降息循環前 壓寶高評級策略收益債券基金聰明卡位

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

儘管美通膨數據高於預期，但市場認為整體通膨緩步降溫趨勢並未改變，今年美聯準會啟動降息循環仍可期。中國信託投信指出，「對的時間選對的工具」才能事半功倍，5月22日開募的「中國信託高評級策略收益債券基金」有別市場上的高評級債基金，70％鎖定信評A級以上債券，無異於站在債券金字塔頂端用策略迎收益，再搭配增益策略布局「明日之星（為非投資等級債）、可轉債」，有機會爭取到超額報酬。

聯準會降息時程不斷延後，甚至市場還傳出今年恐升息的聲音，為何現在還是進場投資級債好時點？中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼點出，有三大理由：第一是聯準會「升息」機率很低，目前市場共識的情境仍會是降息趨勢，最有可能在2024年9月啟動降息、7月也有5成機率、6月降息機率低，因此6月進場後不僅可望賺債息，未來還有機會賺到降息帶來的資本利得。

房旼進一步分析，就過去經驗來看，降息循環下「債券」表現優於各類資產。觀察在2001年、2007年、2019年三次降息循環中，債券表現都明顯優於其他類資產，包括全球股市、新興股市、大宗商品。

第二大理由，債券殖利率位處相對高位，截至2024年4月15日，美債十年期的殖利率達4.72％，高於十年平均2.9％；全球綜合債券殖利率高達3.97％，也高於十年平均1.93％；全球公司債殖利率更高達5.69％、高於十年平均3.48％。高債息將提供債券很好的下檔保護。

第三大理由，在現階段高利環境下，非投資級債的違約率攀升，高評級債相對安全形成屏障。房旼強調，中國信託高評級策略收益債券基金有七成布局在高評級債券，也就是A-以上的債券，據穆迪統計1981年至2022年，高評級債券的平均違約率約在0％至0.05％，而BBB級達0.17％，都較BB級的0.89％、CCC-C級的9.09％來得低。

房旼強調，主動基金的好處就是會靈活配置、不會一成不變，當降息時會拉長存續期、升息時會縮短存續期避開利率風險，現階段基金主要配置在以美國為主要成熟國家、避開新興市場，美國比重高達近八成主要是美國債市夠深、夠廣，較多選擇，若未來歐洲率先降息的話也會考慮拉高比重。

此外，該檔基金也會有30％投資在BBB級債、非投等債（即明日之星債）、可轉債，爭取拉高收益的機會。房旼指出，明日之星債（為非投資等級債）主要會鎖定體質佳、信評可望調升至投資等級債的非投等債，而可轉債目前收益雖然不高，但當轉為股時就有股票般的收益，成長性強，是適合作衛星增益的利器。

債券 降息

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