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美時財報／首季獲利10.36億元、年減13% EPS 3.96元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

外銷學名藥大廠美時（1795）9日公布第1季財報，稅後淨利10.36億元，年減13%，每股稅後純益（EPS）3.96元。美時說明，今年首季毛利率為55%，較去年第1季的毛利率下降5個百分點，主要是由於高毛利的血癌藥Lenalidomide 2.5毫克和20毫克這兩個劑量在去年3月上市。

美時表示，美時今年首季的業績，來自亞洲以外的出口收入與去年同期相比下降18%，主要是由於Lenalidomide 2.5毫克和20毫克在去年第1季上市，拉高去年基期。不過，這已經在公司的預估中，並不影響2024年血癌藥在美國市場全年的供應量。在美國以外的出口市場，產品收入呈現近100%的年增長，主要是由歐盟各國的Enzalutamide上市和拉丁市場（如巴西）對Lenalidomide需求旺盛所貢獻。

至於美時亞洲業務仍然年成長4%，主要由韓國和台灣業務成長所推動。

美國 美時

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