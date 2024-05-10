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力智、矽力 大摩保守看

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）指出，在中國電動車市場價格競爭更加激烈以及IDM庫存仍高且需求未增等影響下，對於台系相關功率半導體廠商仍抱持較為謹慎保守的立場，給予矽力-KY「劣於大盤」評級，目標價維持280元；力智則為「中立」評級，目標價亦維持270元。

大摩在最新出具的「大中華功率半導體產業」報告中指出，雖然3月功率離散元件的出貨量增加，如金屬氧化半導體場效電晶體（MOSFET）月增31%、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）增25%、電源管理IC（PMIC）增47%，不過，產品平均銷售單價（ASP），MOSFET月增14%、IGBT減5%、PMIC減10%。

其中，IGBT與PMIC等ASP下滑主因，分別是中國電動車市場價格競爭更加激烈，因中國電動車市場面臨到嚴重降價，IGBT價格下跌在今年第1季下降約10%，汽車OEM廠商正將此影響轉嫁給功率半導體供應商，以及全球IDM庫存仍高且終端需求未增所致。

大摩指出，IGBT將是最後一個受逆風影響的市場；而PMIC在大中華市場通路端庫存已觸底，這對產業來說則是好消息，因此在庫存相當低之下，預計矽力-KY第2季營收將因補庫存需求出現而季增15%，不過，力智則面臨到因其顯示卡客戶的產品周期而使第2季營收較為疲軟。

至於MOSFET儘管周期性低谷可能已經過去，需求回穩，但定價可能還需要一段時間才能恢復，因價格持續競爭導致毛利率有持續下行的風險。基於相關因素影響，大摩對於台灣的功率半導體廠商仍抱持較為謹慎保守的立場。

半導體 大摩 車市

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