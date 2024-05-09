正隆財報／首季 EPS 0.25元 價格已有止穩跡象

正隆（1904）9日公告首季財報，第1季營收100.99億元，年減0.8%，歸屬於母公司業主淨利2.8億元，年減19%，單季每股純益0.25元。

正隆表示，首季出貨量較去年同期增加，顯示市場需求回籠，在稼動率提高、產能效益提升下，首季毛利率來到17.98%，較去年同期略上升0.5個百分點，但因競價因素導致售價下跌，因此壓縮整體獲利表現。

正隆表示，今年以來市場需求一直都沒有萎縮，近期價格已有止穩的跡象，尤其時序進入夏季，是紙箱需求旺季，包括飲料、礦泉水、農產品等對紙箱的需求攀升，整體營運表現可望回升，預估5月開始就會持續好轉。

此外，越南受惠平陽造紙廠二期產量提升，單月已來到5.5萬噸的產銷量，已是全產全銷，其中有五成出貨給自家紙器廠，因此需求相對穩定，不過，整體市況仍面臨市場供給多，但需求還未完全恢復的情形，加上原料價格攀升，美國廢紙每噸今年以來從每噸200元緩漲至230元，但產品售價抬價不易，影響獲利表現。

至於越南紙器兩座新廠北江廠、濱吉廠去年第4季稼動率都已來到四成，目標今年底達到滿載。正隆表示，新廠需要學習曲線，目前兩廠個別月產能約450萬平方米，年底月產量估可達850萬米平方。

在營建方面，正隆在杭州南路的建案正隆官邸已賣出22戶，共計43戶，銷售率約五成，預估在第3季陸續交屋至年底，屆時可望有來自房地產上的貢獻，若以今年底前完成七成交屋預估，今年房地產貢獻將達3億元。