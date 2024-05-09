逸達營收／4月月增17% 前四月1.5億元、年增439%

逸達（6576）9日公告4月合併營收約4,987萬元，較上月成長17%，較去年同期大幅成長39,165%。累計今年前四月合併營收約1.5億元，較去年同期新台幣2,853萬元大幅增加439%。

逸達表示，本月合併營收組成包括供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商之銷貨收入4,119萬元，以及CAMCEVI六個月劑型美國市場之銷售分潤868萬元。

4月CAMCEVI六個月劑型美國終端市場銷售量1,779支，受每月銷售客戶組合變化之影響，雖較上月的2,089支減少15%，惟仍較去年同期大增82%；展望未來，市占率增長趨勢不變。

根據逸達與美國市場授權夥伴簽訂之授權合約，每支CAMCEVI對逸達之營收貢獻包含供貨予授權夥伴時所產生的銷貨收入，以及授權夥伴將CAMCEVI於終端市場銷售後，逸達所能享有之銷售分潤。

逸達預計於今年下半年向美國FDA提出CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請，2025年上市銷售；歐洲授權夥伴Accord Healthcare計劃於今年下半年在西班牙推出CAMCEVI六個月劑型；中國大陸授權夥伴長春金賽藥業則預計於今年下半年遞送CAMCEVI六個月劑型中國大陸藥證申請。

此外，CAMCEVI用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦積極持續進行中。隨著CAMCEVI於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，成長可期。