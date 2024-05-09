輔信營收／4月約1.4億元 年增3.97%

輔信（2405）9日公告2024年4月合併營收約1.4億元，累計1-4月合併營收約5.8億餘元，年增率分別為3.97％與4.43％，單月與累計營收表現，因歐美市場景氣逐步改善帶動出貨表現，電腦產品出貨量較去年同期提升，搭配醫療事業穩健挹注貢獻所致。

AI人工智慧與IoT物聯網等技術潮流的驅動，使得產業數位風潮持續增溫，商用領域對小型化電腦、低功耗的嵌入式系統、高穩定性與高性能的電腦運算設備需求也因此日益增長，此一發展趨勢也讓公司對於未來產品開發與銷售持正向看法。

輔信表示，目前歐洲市場下單需求正向，原本因市場景氣而停滯的專案需求項目已經逐漸返回正軌；美國市場則在嵌入式電腦、Panel PC的推廣逐步收效，工業電腦產品出貨成長符合預期；加上日本子公司自年初迄今在專案訂單方面收單順利，出貨表現也較往年同期增長。整體預期在產品組合優化、市場行銷拓展等資源的投入下，今年營運下半年將優於上半年可期。

輔信第1季合併營收4.43億元，年增率4.59％，因高階產品出貨比例增加，產品組合優化，得單季毛利率41％，較去同期成長2個百分點，加上業外收益，稅後淨利2,274萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.07元，維持獲利正向。

展望下半年，輔信看好邊緣運算、自動化、物聯網與智慧醫療等需求，產品重點擴展AI PC產品組合，並開拓新應用市場，第2季除參展COMPUTEX 2024外，亦將參加海外自動化控制、智慧城市與專業影音整合設備展，後續亦有整合NPU、AI加速卡、繪圖顯示擴充的新產品將於下半年陸續亮相，預期將有助於公司在海外專案與新應用領域客戶的爭取。