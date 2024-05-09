外資賣超207億元台股挫139點 法人：關注美通膨數據

台股今天在外資大舉賣超新台幣207.82億元下，電子、傳統產業及金融股普遍走跌，指數下挫139.74點，收在20560.77點，成交值4180.13億元。法人表示，美國利率政策將持續牽動國際股市走向，相關通膨數據是市場關注重點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉指出，當前類股輪動快速，漲勢無法延續，如先前強勢的營建類股近日重挫回檔，顯示盤面欠缺主流股，當指數逼近前波高點20883.69點，壓力隨之升高。

分析師王兆立說，觀察今天盤面走勢，部分4月營收創新高的個股，股價非但利多不漲，反而出現重挫走勢，顯示市場人氣渙散。

王兆立表示，上市櫃企業將於10日前公布4月營收，第1季財報也陸續公布，個股表現差異性增大，即便同一族群也出現分歧走勢。

黃國偉說，美股近期表現受到投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）降息的預期影響，當經濟數據表現強勁時，投資人憂心Fed可能延遲降息，衝擊美股下挫，當經濟數據不理想時，投資人對於FED降息期待升高，激勵美股揚升。美國消費者物價指數（CPI）預計於下週公布，將是市場關注重點。

外資及陸資今天賣超207.82億元，投信買超25.14億元，自營商賣超24.81億元；三大法人合計賣超207.49億元。

據台灣證券交易所資料，群益科技高息成長（00946）今天掛牌上市，外資賣超1萬7928張，高居賣超第一。群益科技高息成長收在10元，下跌0.02元。

外資其餘賣超前10名有長榮航、中租-KY、大同、緯創、中信金、鴻海、復華台灣科技優息、新光金及群創。

外資買超前10名有誠美材、陽明、國泰金、萬海、健鼎、仁寶、晟銘電、廣達、瑞軒及和桐。

在外資買超推升下，誠美材等股價全數上漲，包括誠美材、陽明、萬海、健鼎、晟銘電及和桐股價漲幅皆逾5%，其中，萬海更以漲停作收。