邑錡財報／首季每股純益0.43元 受惠匯兌收益貢獻

縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布今年首季稅後淨利1,488萬元，每股純益(EPS) 0.43元，較去年同期0.01元、前一季0.03元大幅成長，主要受惠匯兌收益貢獻。

展望本季，公司表示，自有品牌OBM新品TLC5000 4K雲端縮時相機，將完成送樣並開始陸續出貨，隨著4K高畫質與雲端遠程操控將可開拓創新市場應用，有助於挹注品牌營運動能再創高峰；創新ODM除了原有美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，團隊持續加速無人機載具與雙光相機的研發，積極布建軍工產業挹注未來營收表現。

依營收結構表現，邑錡上季來自創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為68%、32%，自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利，儘管ODM占比提高影響毛利率，仍保有整體毛利率達33%。

公司進一步指出，自有品牌OBM新品TLC5000 4K雲端縮時相機，將完成送樣並於季末開始量產出貨，新品搭載自有ASIC影像模組並擁有高解析SONY 4K感光元件，可連接雲端平台進行遠端操控與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，並可開拓創新應用市場，將有助於挹注品牌營運動能再創高峰。

創新ODM除了原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交付。團隊除了持續投入無人機載具與雙光相機的研發，並積極佈建軍工產業完整生態圈，並於4月與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場，同時自主開發微光夜視AR眼鏡，將於6月赴美國參加AWE展會，尋求更多商業合作機會，積極深耕尋求突破性的成長表現。