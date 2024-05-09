定期定額布局主動式台股基金 掌握中長線多頭機會

美國上周末公布4月非農就業報告，市場重振降息預期，加上美股科技股財報不確定性消除，台股類股良性輪動持續上揚，技術面上均線多頭排列偏多有利格局不變，在外資現貨持續買超趨勢下，短期或將高檔震盪走揚，法人建議可透過定時定額主動式台股基金，掌握多頭投資機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據Lipper資料統計至2024年4月底以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有1年正報酬機率可達72%，平均報酬率13%，持有3年效果更優化，正報酬機率可達100%，平均報酬率可達46.8%，而持有5年除正報酬機達100%、平均報酬更達約88.3%，長期投資效果顯著。

日盛投信台股投資研究團隊指出，整合本次FOMC會議可見市場最擔憂的升息應將已排除在選項之外，在相當程度上暫時消弭市場擔憂，並保留降息彈性與可能，使中長期多頭仍具相對寬鬆的流動性支撐。

台股近期陸續公布第1季財報，AI相關個股普遍繳出不錯成績，短線市場焦點在台股法說會。觀察企業獲利面，下游廠商開始補庫存與增加新訂單以因應後續需求，尤其AI出貨明顯回溫，拉動終端企業營收與獲利，預估今明兩年獲利成長均將繳出兩位數百分比好成績。由於台股中長期展望正向樂觀，建議採定時定額方式布局主動式台股基金迎接勝率。