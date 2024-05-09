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聯強財報／首季獲利創同期歷史新高 EPS 達1.32元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）公布今年第1季財報，營收1,038億元，創同期歷史新高，年增17%。稅後淨利22億元，大幅年成長27%，為近五季來的新高。每股盈餘1.32元。

聯強首季營運動能強勁，在半導體及通訊業務大幅成長的推動下，營收創歷史新高，達1,038億元，年增17%。今年以來，生產製造端對未來需求轉趨樂觀，加上業務拓展有成，半導體營收再創新高，達近500億元規模，成長56%。通訊業務則受惠於AI手機話題及新機推出，來到近六年的新高，成長41%，其中印尼及香港市場更是呈現翻倍成長。

在獲利部分，營收大幅成長，加上精實的管理及不斷提升的營運效率，帶動聯強第1季毛利及營業淨利同步創下同期新高，達44億元及23億元，分別成長3%及13%。投資收益部分則成長20%，主要來自轉投資公司於印度/中東/非洲等市場表現亮眼所貢獻。另外，在庫存減少以及營運資金調度得宜下，雖然市場遲未見降息，但利息支出仍較去年同期明顯下降。在營業淨利及營業外收益雙雙成長下，稅後淨利創近五季來的新高，達到22億元，大幅年增27%，每股盈餘1.32元。

營收 聯強

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