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神達營收／CSP 客戶伺服器拉貨續強 4月營收增逾三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯華神通集團旗下科技廠今年4月營收全數出爐，神達（3706）、神基（3005）及聯強（2347）相較去年同期皆有成長，其中，神達4月在伺服器CSP客戶拉貨續強，以及車用業務成長貢獻下，帶動營收繳出雙成長佳績，年比、月比皆有三成增幅，成長幅度居冠三大廠。

神達9日公布今年4月營收44.85億元，月增30.1%、年增33.64%；累計神達今年前四個月營收達141.39億元，年增17.55%。

神達4月營收勁揚，主要受惠CSP客戶伺服器拉貨續強，以及車用業務增長所致。展望後市，法人預估神達本季營運將優於首季。

神達旗下專攻伺服器的神雲科技今年營運穩步上揚，隨著一般伺服器市場今年有望回溫，加上神達AI伺服器出貨量逐步放大，以及Intel資料中心解決方案事業群（DSG）業務有望發酵，法人看好神達今年伺服器動能。

至於車用業務，主要由神達旗下神達數位操刀。神達數位總經理張樂羣先前指出，聯網型行車記錄器及車隊管理系統業務為主要增長動能，尤其美國市場需求強勁，對今年營運審慎樂觀看待，預估神達數位2024年營收將有雙位數成長，2025年成長幅度有機會進一步擴大。

至於神基今年4月營收30.78億元，月增5.18%、年增11.3%，為3個月新高；累計神基今年前四個月營收達117.8億元，年增7.89%，創歷史新高紀錄。

神基即將於本月17日舉行法說會，屆時將回顧今年首季財報，以及釋出最新展望。

神基董事長黃明漢先前指出，今年強固電腦業務將持續有雙位數增長，綜合機構件、車用業務有個位數增長。法人預估，神基今年整體營收將有7%~12%增長，毛利率有望向上。

在聯強方面，4月營運表現淡季不淡，營收延續今年以來的上揚趨勢，年增10.55%，連續六個月年增長，但仍月減12.95%。

聯強今年4月營收306.6億元，為歷年同期的次高，聯強自去年11月開始，已連續六個月單月營收交出年增長表現；累計聯強今年前四個月營收達1,344.1億元，年增15.54%，續創同期新高。

聯強副總裁杜書全樂觀今年營運，預期消費性IT、半導體等四大業務皆會成長，帶動今年全年營收有望超過2022年、創下新高紀錄，獲利也將有雙位數成長。

營收 神達

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