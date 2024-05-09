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台股終止四日連紅跌139點收20,560點 台積電挫低6元收796元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股9日終止四日連紅，破20,700點大關、尾盤下殺，收盤指數20,560.77點。圖／聯合報系資料照
台股9日終止四日連紅，破20,700點大關、尾盤下殺，收盤指數20,560.77點。圖／聯合報系資料照

台股9日終止四日連紅，破20,700點大關、尾盤下殺，收盤指數20,560.77點，跌139.74點、跌幅0.68%，成交金額4,180.13億元。此外，櫃買指數也走弱，收247.44點、跌3.15點、跌幅1.26%。台積電（2330）收796元、跌6元。

9日盤面上，運輸指數上揚1.7%，表現最佳；電子通路指數跌4.1%，表現不佳。尤其貨櫃族群表現最為亮眼，包括萬海盤中攻漲停作收，陽明收漲5.5%，更爆量19.2萬張，長榮收漲5%。另還有，散裝航運族群的裕民、中航、四維航、慧洋－KY、新興、台航等紛紛收紅。

在AI概念股方面，鴻海創下近期波段新高，盤中最高175元、華碩股價也發動，健策、高力、緯穎、聯發科、廣達、英業達股價走揚；反觀世芯－KY、創意、樺漢、緯創、智原等，仍修正整理。

其它強勢族群包括，電腦機殼族群的晟銘電帶頭領漲、收漲8.2%，迎廣也上攻；遊戲概念股的華義、智冠、橘子、大宇資、鈊象等。

弱勢族群方面，重電族群「集體跳電」，包括：華城、森威能源、亞力、士電、中興電、上緯投控、東元等；營建概念股的永信建、長榮鋼、國統、亞泥、台泥等；記憶體族群的鈺創、威剛、群聯、南亞科、晶豪科等紛紛修正拉回。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清提醒，5月中將面臨外資期貨結算日，需留意外資期貨空單目前將近兩萬口，可能出現賣單調節，其次則是台幣貶值的變化，近期可留意五大的低基期的股票，包括：水泥、塑化、鋼鐵、造紙、玻璃陶瓷，多檔個股為在十年線附近，未來啟動落後補漲行情可期。

概念股 長榮鋼

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