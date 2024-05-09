台股跌139.74點
台北股市今天震盪收跌，收盤跌139.74點，為20560.77點，跌幅0.68%，成交金額新台幣4180.13億元。
加權指數開盤為20710.05點，盤中最高20754.61點，最低20560.77點；不含金融股指數17941.35點，跌122.94點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.88%、食品股跌0.61%、塑化股跌1.04%、紡織股跌0.74%、機電股跌0.66%、造紙股跌1.01%、營建股跌2.46%、金融股跌0.63%。
委買張數2204萬3263張，委賣張數1263萬8287張，成交張數839萬8485張。
收盤時上漲264家，下跌680家，持平87家。
成交量前5名個股為群益科技高息成長、陽明、長榮航、燿華、新光金。
漲幅前5名個股為有成精密、台南、奇偶、高興昌、帝寶。
跌幅前5名個股為至上、銘異、牧德、文曄、揚智。
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