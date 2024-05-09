美再鍘華為…華碩有望分食市場 法說前股價走高

外電報導指出，美國政府再對華為開鍘，撤銷英特爾、高通晶片供貨許可，業界研判，將對華為筆電業務造成影響，且可能導致大陸筆電品牌市占大洗牌，除聯想筆電主力代工廠仁寶（2324）、緯創（3231）可望受惠之外，PC品牌廠華碩（2357）也有望分食華為的市場，加上在AI的布局，推升股價在法說會前走揚，9日盤中上漲逾4%，周線可望連三紅。

英國金融時報報導指出，知情人士透露，美國政府已撤銷英特爾和高通能供貨華為半導體的許可，更加緊縮對華為的出口限制，這個舉動將影響美企對華為筆電與手機晶片的供應；美國商務部證實已「撤銷對華為出口的特定許可」。

業界認為，美再對華為開鍘，將對筆電業務造成強大的殺傷力，導致大陸筆電品牌市占大洗牌，聯想將可望迎來龐大轉單，聯想筆電主力代工廠仁寶、緯創也將跟著受惠；另外，「台灣雙A」宏碁（2353）、華碩也有望分食華為市占，擴大出貨。

華碩3月營收497.35億元，為18個月來高點，月增40.89%，年增0.99%，累計今年前3月營收1,217.03億元，季增1.28%，年增9.25%；首季營收淡季不淡，華碩預期，上半年受通膨及地緣政治等因素影響，預計需求將與去年第4季相當，下半年則可望逐季成長。

另外，華碩全力布局，搶攻AI PC商機，已正式發出邀請函，預告將在台灣時間5月21日凌晨舉行《Next Level. AI Incredible.》線上發表會，發表首款新世代AI PC，據了解，華碩新品將搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite處理器，將是華碩首台搭載Snapdragon X Elite的AI PC。

法人看好，華碩為生成式AI軟硬體垂直與水平全面整合的廠商，相關業務將續成長，帶動今年營收、毛利率、營益率及獲利等同步向上成長，且預估明年也將持續成長。

華碩預計在5月13日召開法說會，說明今年第1季營運結果，同時報告品牌業務近況及公司願景，9日以460.5元開高後走高，一度衝達483元，為今年2月21日以來的新高，5月來股價也是一路走高，市場預期本周周線可望連三紅；華碩股價走高，集團中華擎（3515）盤中也上漲逾2%。