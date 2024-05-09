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野村高盛看台燿 雙維持「買進」目標價最高上看260元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台燿（6274）自4月底以來股價強勁反彈，鑑於未來人工智慧（AI）伺服器需求強勁，外資野村與高盛證券，雙雙給予「買進」評等，目標價分別上調至213.6元及260元，800G的高傳輸、低軌衛星（LEO），將成主要成長動能。

台燿的800G交換器出貨量今年3月開始持續擴大。針對今年第2季展望，野村指出，在產品組合不斷更新改善下，與晶片大廠輝達（NVIDIA）H系列世代的需求推升，AI伺服器及800G交換器將持續成為台燿的主要成長動能。

隨銅箔基板（CCL）市占率不斷擴大，高盛分析，台燿受到AI伺服器客戶需求推動，M6、M7產品的需求遠遠超乎預期，尤其在電子業設備處於正常淡季下，台燿今年第1季核心業務（OPI）比高盛及市場預估分別高出5%、18%。

展望第2季，高盛認為，台燿作為重要的高端 CCL 供應商，受益未來高端產品可能提高定價，進而推升未來季度的營收表現。

另外，在2024年底或2025年初，台燿有望獲得 LEO 專案，並增加銀行貸款。高盛預計，由於台燿將擴大高端業務需求，銀行貸款可能用於擴大營運資金等計劃，並於泰國持續發展產能擴張，整體而言前景亮眼。

台燿 高盛

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