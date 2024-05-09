電通族群慘 至上跌停、文曄跌逾8% 連帶指數挫低逾3%

台股9日開高於平盤附近震盪，其中電子通路股表現疲弱，至上（8112）早盤重挫至跌停85.5元，文曄（3036）延續8日跌勢，盤中一度下跌至122.5元，逼近跌停，其餘大聯大（3702）、豐藝（6189）、展碁國際（6776）、聯強（2347）等皆呈現下跌，拖累整體類股跌幅超過3%。

文曄首季合併營收為1,926.51億元，季增約2％、年增60％，毛利率為2.53％，季減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利為15.9億元，季增52％、年增1.2倍，每股純益為1.57元。

文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，但歐美市場調整還未完成，還不能確定是否延續到年底，所以他對2025年的期望較高。

至上 4月合併營收 213.93 億元月減15.5%、年增 70.8%；累計其今年1～4月營收為772.15億元，較去年同期增加 107.2%。受到整體市況影響，至上去年合併營收為1,521,45億元，年減12.6％，去年前三季每股純益為3.07元。

全球記憶體市場近期出現回溫訊號，IC通路商至上在日前的法說會上，發言人張家瑋表示，因記憶體原廠經營相當辛苦已積極減產，將繼續漲價，目標漲到原廠的營運損平點為止，估計 DRAM 將再漲20%-30%，Flash再漲60%-80%。

至上早盤以85.6元開出，盤中重挫至跌停85.5元，下跌9.5元，一舉跌破五日線及月均線；文曄持續下跌，早盤以134元開出，盤中最低達122.5元，逼近跌停，跌幅逾8%，創下一月以來新低價。