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00944、00946掛牌上市 兩檔首日都陷入破發危機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

高股息 ETF 添新兵，野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946) 兩檔9日正式掛牌上市，兩檔早盤都以平盤開出，一度力爭上游往上，但不敵賣壓股價翻黑，盤中同步跌破發行價。

00946規模45.43億元，前十大成分股依序為鴻海10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%、力成2.98%。

00944規模12.99億元，前十大成分股依序為亞翔3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。

證交所表示，根據送件資料顯示，00944標的指數為臺灣趨勢動能高股息指數，以台灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標的股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。

00946標的指數為特選臺灣科技高息成長指數，自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選的股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成分股。

00944早盤以15元平盤開出，一度拉升至15.03元，但在賣壓湧現下翻黑，一度下滑至14.92元，跌破發行價，盤中跌幅0.4%。

00946早盤以10.02元平盤開出，一度拉升至10.06元，但同樣遭逢賣壓翻黑，一度下滑至9.96元，跌破發行價，盤中跌幅0.19%。

00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 月配息 破發

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