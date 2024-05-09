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中籤率0.45%的有成精密上市 抽中1張開盤就賣賺8,500元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

有成精密（4949）9日掛牌上市，每股承銷價24元，早盤以32.5元開出，順利展開上市蜜月行情，盤中漲幅34%；有成精密公開申購時吸引逾23萬人參與申購抽籤，中籤率僅0.45%，抽中1張如果在開盤就賣出，可賺進8,500元，報酬率35.41%。

有成精密上市前新股公開申購，承銷張數1,044張，總合格件數為23萬55件，中籤率為0.45%；參與抽籤的投資人成本為2.4萬元；有成精密9日掛牌上市，早盤以32.5元開出，上漲8.5元，一度拉升到32.8元，上漲8.8元，盤中漲幅略降，但仍上漲逾34%。

有成精密主要經營半導體設備零組件生產及維修、太陽能模組製造、能源整合管理等業務，目前兩大主要業務為半導體及新能源，半導體主要專注於離子植入機的設備關鍵零組件與耗材，產品通過7奈米、5奈米、3奈米與2奈米認證，與客戶共同研發，同時也切入車用晶圓廠供應鏈，半導體主要客戶包括台積電在內的國內外晶圓製造公司。

新能源業務以通路外銷為主，採少量多樣模式布局歐洲太陽能市場，2008年成立德國子公司以來，品牌推廣已遍布歐洲大部分地區，尤其是歐洲主要再生能源推動國的德國，未來可望隨著國際再生能源的推動趨勢，持續推升營運成長；至於能源整合管理則是聚焦表後工業微電網市場，去年成功建置國內首座符合工研院 SAT 現地認證之表後工業微電網。

有成精密去年營收 45.02 億元，毛利率 22.73%，營益率 5.89%，稅後純益 1.94 億元，EPS 3.2 元；今年第1季營收6.08億元，年減57.21%，目前需求已逐步回溫，今年將積極拓展歐洲地面大型太陽能電廠及儲能市場。

太陽能電廠

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