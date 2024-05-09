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新光金4月自結獲利年增逾100% 股價量價齊揚

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
新光金4月自結獲利年增逾100% 。本報資料照片
新光金4月自結獲利年增逾100% 。本報資料照片

新光金（2888）8日公布4月自結盈餘，4月自結稅後純益達34.47億元，年增168.9%，已連續3個月獲利；累計稅後純益達64.94億元，每股純益（EPS）0.42元。新光金9日以9.1元開高，不過漲勢縮小，盤中於1%附近震盪，成交量破7萬張，位居成交量前五名。

新光金4月單月稅後純益34.47億元，月減13.4%，但較去年同期稅後純益12.82億元，年增168.9%；累計前四月稅後純益達64.94億元，每股純益（EPS）0.42元。旗下主要子公司新光人壽4月稅後純益27.87億元，月減3.9%，累計前四月稅後純益32億元，每股純益0.42元。

新光金發言人林宜靜表示，新壽4月在投資方面因為操作得宜，所以有把握到一些投資的契機，在國內外股票實現資本利得將近70億元，挹注獲利表現。另外，4月新台幣仍有貶值，所以有產生匯兌評價利益，業務方面，總保費有小幅衰退，但在新契約等價保費（FYPE）方面，成長3.4%，今年以價值型保單及外幣保單為銷售主力。

新光金在4月26日通過與台新金（2887）合併案續行研究，台新金總經理林維俊於5月3日法說會中回應表示，只要認為好的都會審慎評估研究，以正面態度評估可能併購機會，帶動新光金股價大漲。

新光金先前發布重訊，強調推動合併的三大原因，最重要的就是能有效解決新壽龐大資本缺口，並扭轉經營困境。因新光金最大主體為壽險業務，獲利變化較大，合併可以平衡目前偏重於壽險業務的情形，讓銀行、證券業務比重能跟著提升，有助新光金穩定發展。

壽險業 新光金

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