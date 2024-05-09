新 iPad 亮相 供應鏈不同調…鴻海成上漲領頭羊但台積下跌

蘋果新 iPad 亮相，搭載蘋果M4處理器、主打AI功能，且是史上最輕薄的 iPad Pro，法人看好在新品上市後可帶旺鴻海（2317）、台積電（2330）等供應鏈，不過，兩大供應鏈代表9日表現不同調，台積電下跌，鴻海成為上漲領頭羊，一度衝高至175元，持續刷新2008年8月以來的新高點，盤中漲幅逾2%。

蘋果美國時間6日舉行今年首場新品發表會，iPad 系列新品正式亮相，蘋果最強自研處理器M4問世並大打AI功能，這次發表全新 iPad Pro 與 iPad Air，是2022年10月來首次發布新 iPad 機型，新 iPad Pro 與 iPad Air 都有11與13吋兩種版本。

法人看好台廠供應鏈將可受惠，其中，鴻海除拿下 iPad Pro 與 iPad Air 所有機構件訂單，且在代工訂單部分，鴻海獲得全部新款 iPad Air 訂單、及過半 iPad Pro 訂單，另外，仁寶（2324）則獲部分 iPad Pro 組裝單；台積電則是操刀M4晶片。

法人認為，零組件毛利優於組裝，可望提升鴻海的毛利率；另外，鴻海4月營收表現亮眼，也推升連日來股價的表現，9日以169.5元平盤開出後往上走高，一度拉升至175元，盤中漲幅2.94%，貢獻利盤指數超過20點。

台積電早盤以798元開低，一度回至801元，但賣壓相對較重，再度失守800元，盤中跌幅0.37%。