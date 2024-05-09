國泰20年美債買氣滾燙 今年來已追募六次

雖然市場對降息的預期延後，但國泰20年美債（00687B）買氣依舊滾燙，今年以來已追募六次，也是基金成立以來第11次追加募集，最新200億元額度將於9日開始銷售。

00687B基金規模已衝破新台幣1,500億元，今年以來暴增475億元，是規模增加最多的「美債成長王」，受益人數也來到21.3萬人，較去年大增8.7萬人。

國泰20年美債經理人江宇騰表示，2月初以來，隨著投資人重新校正降息路徑，債券收益率趨於彈升，目前各債券類別收益率明顯高於近5年平均值，具投資吸引力。

另外，根據4月美銀經理人調查顯示，預期長年期債券收益率將趨於下降的比率達38%，該比率仍為2003年以來相對高檔位階，經理人看好未來債市表現相當明確，建議投資人可分批配置長天期美債，掌握利率在相對高檔的鎖利契機。