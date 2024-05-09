快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

國泰20年美債買氣滾燙 今年來已追募六次

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

雖然市場對降息的預期延後，但國泰20年美債（00687B）買氣依舊滾燙，今年以來已追募六次，也是基金成立以來第11次追加募集，最新200億元額度將於9日開始銷售。

00687B基金規模已衝破新台幣1,500億元，今年以來暴增475億元，是規模增加最多的「美債成長王」，受益人數也來到21.3萬人，較去年大增8.7萬人。

國泰20年美債經理人江宇騰表示，2月初以來，隨著投資人重新校正降息路徑，債券收益率趨於彈升，目前各債券類別收益率明顯高於近5年平均值，具投資吸引力。

另外，根據4月美銀經理人調查顯示，預期長年期債券收益率將趨於下降的比率達38%，該比率仍為2003年以來相對高檔位階，經理人看好未來債市表現相當明確，建議投資人可分批配置長天期美債，掌握利率在相對高檔的鎖利契機。

債券 國泰

延伸閱讀

00948B月配息又發行價10元…顯然要跟00937B打！專家：買債券考量不會是價格

債券ETF也來10元銅板價！「00948B」5月22日開始募集、最快9月就能領息

陸官媒：第2季有望降準、降息

市場預期降息 歐股收紅

相關新聞

台股開盤小漲挑戰站穩20,700點 台積電開低4元力守800元

台股9日開盤指數為20,710.05點，上漲9.54點。台積電（2330）開盤價為798元，下跌4元。

新 iPad 亮相 供應鏈不同調…鴻海成上漲領頭羊但台積下跌

蘋果新 iPad 亮相，搭載蘋果M4處理器、主打AI功能，且是史上最輕薄的 iPad Pro，法人看好在新品上市後可帶旺...

中籤率0.45%的有成精密上市 抽中1張開盤就賣賺8,500元

有成精密（4949）9日掛牌上市，每股承銷價24元，早盤以32.5元開出，順利展開上市蜜月行情，盤中漲幅34%；有成精密...

國泰20年美債買氣滾燙 今年來已追募六次

雖然市場對降息的預期延後，但國泰20年美債（00687B）買氣依舊滾燙，今年以來已追募六次，也是基金成立以來第11次追加...

聯準會釋放鴿派訊息穩軍心 全球股債同步走揚

聯準會(Fed)利率會議如期將基準利率維持於5.25-5.5%不變，主席鮑爾提及下一步動作不太可能是升息，另還宣佈將目前...

台股震盪加劇 台積、千金股發威…驚驚連四漲

台股昨（8）日市場居高思危氛圍轉濃，指數震盪加劇，盤中一度下跌106點，幸賴權王台積電與千金股發威，加上AI、半導體、重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。