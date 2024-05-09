台股開盤小漲挑戰站穩20,700點 台積電開低4元力守800元

台股9日開盤指數為20,710.05點，上漲9.54點。台積電（2330）開盤價為798元，下跌4元。

群益投顧表示，近期走震盪盤，過了高點20,883點也容易出現拉回。盤面個股波動劇烈，往往追價後的空間有限，容易遇到追高殺低的窘境，留意整理之後重新轉強的個股。新台幣強不起來，更要關注台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股是否穩盤，資金才會持續留在場內找機會。

操作題材可留意：

1.鴻海點火，AI代工及散熱輪動節奏─輝達首度採用水冷散熱GB200成為市場焦點，CSP業者資本支出展望看俏，代工廠隨著鴻海創波段新高，廣達（2382）、技嘉（2376）也展開比價。GB200也成為水冷散熱的推力，散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）4月營收同寫歷年同期新高，奇鋐入選MSCI的呼聲很高。可一併留意吉茂（1587）、尼得科超眾（6230）、高力（8996）、一詮（2486）、廣運（6125）、力致（3483）等跨入水冷散熱解決方案。

2非電資金回流重電及線纜族群─營建股普遍跟著指標股永信建（5508）、國建（2501）漲多回檔，MSCI將調整成分股，可能有機會的華城（1519）、士電（1503）股價紛紛攻高，故市場焦點再度轉向520綠能概念股，亞力（1514）、中興電（1513）、大同（2371）的熱度又開始回籠。另外，線纜族群不僅受惠於台電強韌電網計畫，也受惠於近期國際銅價大漲，大山（1615）配息2.88元最受矚目。

周三（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,056.39點，上漲172.13點、漲幅0.44%；S&P500指數下跌0.03點；那斯達克指數下跌0.18%；費半指數上漲0.12%。台積電ADR上漲1.8%，收在143.60美元，較台北交易溢價16%。

道瓊工業指數周三連續六個交易日上漲，五周以來首度收在39,000點之上，隨著財報季即將落幕，投資人信心搖擺於企業業績和聯準會（Fed）貨幣政策之間。美國10年期公債殖利率周三走高，收在 4.491%。美債殖利率上揚打擊了市場的信心，對利率敏感的大型科技股如輝達（Nvidia）、亞馬遜和Alphabet下跌0.2%至1.1%不等。

三大法人周三集中市場合計買超48.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超23.8億元，投信買超26.7億元，自營商（自行買賣）買超3.8億元，自營商（避險）賣超6.7億元。

國泰期貨表示，外資台指期未平倉量淨空單15,603口，較前一交易日減少3,622口；Put/Call Ratio升至1.46，連十日大於1、散戶多空比-13.07%，連三日為負。整體而言，籌碼指標散戶多空比及P/C Ratio偏多，加上外資期現貨持續買超，台指期空單減碼，加權指數有機會持續向上。