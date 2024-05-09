快訊

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

MLB／大谷翔平前翻譯水原一平認罪 恐面臨最高33年徒刑

道瓊漲172點連六升 科技股疲弱台積電ADR逆勢漲1.76%

台股定期定額投資金額124億 再創歷史單月新高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股近來持續上漲，吸引散戶不斷進場加碼。據臺灣證券交易所統計，4月證券商承作的定期定額投資金額衝高至124.56億元，超越3月的118.21億元，再創歷史單月新高紀錄。

台股4月上旬一度寫下20,883點盤中歷史新高，隨後受到美國聯準會利率政策偏鷹預期、台股窄基指數等議題衝擊，指數快速拉回，點數高低相差達1,591點，衝擊部分投資人信心。

證交所統計，4月有交易戶數下降至401.44萬戶，較3月銳減9.56萬戶。不過，以定期定額策略進場的散戶、小資族受影響不大，定期定額投資金額不減反增，持續衝高至124.56億元，較3月再增加6.35億元。

鑑於指數轉趨震盪，當沖客再度出場，4月當沖成交值占比提高至36.8%，較今年前三月大致落在34%多明顯提高，平均每日當沖戶數13.04萬戶，亦高於3月的12.53萬戶，連帶台股4月成交量周轉率提高至12%，高於3月的11.7%。

在投資人結構方面，受到定期定額及當沖拉高影響，4月自然人成交值比重56.2%，高於3月的55.4%；外資4月賣超台股多達1,495.3億元，促使外資占台股成交值比重拉高至32.3%，高於3月的32.1%。

投資標的方面，ETF受到接連兩檔巨量高股息ETF掛牌後適逢台股拉回，而股價表現不佳，投資人熱情稍稍降溫，4月ETF在台股成交值占比從3月的6.6%降至5.7%。

台股

延伸閱讀

00944、00946明上市…四月跌千點誰最撐？ 分析師難得大膽預測：「它」會是大黑馬

車用和AI拉貨 立隆電和興勤4月營收衝高

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

存股不選高股息ETF⋯他力推「中華電」更穩！網曝：看財報就懂了

相關新聞

大摩調高聯發科、權王台積電目標價

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月初登場，搭載安謀（Arm）架構處理器打造的AI PC是一大亮點。外資摩根士丹利...

定期定額投資金額124億 再創歷史單月新高

台股近來持續上漲，吸引散戶不斷進場加碼。據臺灣證券交易所統計，4月證券商承作的定期定額投資金額衝高至124.56億元，超...

就市論勢／台積鏈、金融股 搶鏡

美股財報至此可說暫時告一段落，只剩5月22日的輝達財報較受市場關注。截至5月3日止S&P 500企業已有401家公布財報，優於市場預期的比例高達75%。四大CSP廠微軟、Meta、Google和亞馬遜，也給出積極的資本支出目標，進一步提振市場對科技股信心，有助目前估值已經開始偏高的美股持續走高。

三大法人買超 專家：台股偏多震盪

台股今天走勢震盪，早盤挫逾百點，盤中由黑翻紅，指數收在20700.51點，上漲46.98點，漲幅0.23%，成交金額新台...

長榮營收／4月月增約5.6%、年增42.43％

長榮海運（2603）今日公告4月份合併營收，單月合併營收318.14億元，增幅5.63%，較去年同期增加94.77億元，...

不怕上沖下洗 台股4月定期定額124億元創新高

證交所統計4月集中市場數據，儘管受到台股4月震盪影響，有交易戶數從3月的411萬88戶下降至401萬4,418戶，但定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。