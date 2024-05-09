台股定期定額投資金額124億 再創歷史單月新高

台股近來持續上漲，吸引散戶不斷進場加碼。據臺灣證券交易所統計，4月證券商承作的定期定額投資金額衝高至124.56億元，超越3月的118.21億元，再創歷史單月新高紀錄。

台股4月上旬一度寫下20,883點盤中歷史新高，隨後受到美國聯準會利率政策偏鷹預期、台股窄基指數等議題衝擊，指數快速拉回，點數高低相差達1,591點，衝擊部分投資人信心。

證交所統計，4月有交易戶數下降至401.44萬戶，較3月銳減9.56萬戶。不過，以定期定額策略進場的散戶、小資族受影響不大，定期定額投資金額不減反增，持續衝高至124.56億元，較3月再增加6.35億元。

鑑於指數轉趨震盪，當沖客再度出場，4月當沖成交值占比提高至36.8%，較今年前三月大致落在34%多明顯提高，平均每日當沖戶數13.04萬戶，亦高於3月的12.53萬戶，連帶台股4月成交量周轉率提高至12%，高於3月的11.7%。

在投資人結構方面，受到定期定額及當沖拉高影響，4月自然人成交值比重56.2%，高於3月的55.4%；外資4月賣超台股多達1,495.3億元，促使外資占台股成交值比重拉高至32.3%，高於3月的32.1%。

投資標的方面，ETF受到接連兩檔巨量高股息ETF掛牌後適逢台股拉回，而股價表現不佳，投資人熱情稍稍降溫，4月ETF在台股成交值占比從3月的6.6%降至5.7%。