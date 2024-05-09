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台股震盪加劇 台積、千金股發威…驚驚連四漲

經濟日報／ 記者崔馨方王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（8）日市場居高思危氛圍轉濃，指數震盪加劇，盤中一度下跌106點，幸賴權王台積電（2330）與千金股發威，加上AI、半導體、重電族群大舉吸金，推升指數翻紅收市，驚驚連四漲、並守穩所有均線，終場上漲46點、收20,700點，成交金額擴增至4,262億元，漲幅0.2%。

台股驚驚連四漲，蓄勢再攀歷史高，主要受惠內資買盤力拱。統計投信連18買、累計買超金額609.7億元；自營商自行買賣部分也連12買、累計買進金額197.6億元；代表散戶進出動態的融資餘額，則連十買、區間買超133.2億元，融資餘額攀升至2,904.1億元，為32個月來波段最高。

周二美股四大指數漲跌互見，衝擊台股昨日指數開低。隨行情距離歷史新高僅200餘點，引動賣壓大舉出籠，大戶追價買盤同步熄火，導致早盤一度大跌逾百點。隨外資、投信等法人買盤力拱，聯發科、廣達等AI股領軍攻堅，加上重電、PCB等輔攻，外資買盤並推升台積電最後一盤黑翻紅，使尾盤指數上揚，終場小漲收市。

盤面上，個股及類股均跌多漲少，族群中以電機機械族群漲2.5%最強勢，其它與電子通路股均跌逾3%最弱勢；千金股則漲多跌少，其中鈊象上漲3元、收1,000元，使得千金股增至15檔。

PCB族群的健鼎股息誘人、燿華受惠低軌衛星題材，雙雙攻上漲停；非電族群以重電族群的華城表現最佳，盤中一度攻上漲停價898元，終場漲8.6%，帶動士電、亞力、上緯投控、中興電、森威能源反彈，其餘風電、健身概念股、散裝航運等皆有表現。

集中市場三大法人昨天合計買超48.1億元。其中，外資買超23.8億元，連四日買超；投信買超26.7億元，連18買；自營商賣超2.4億元，由買轉賣。八大公股行庫逢高調節，賣超13.6億元，連四賣，累計賣超82.67億元。

台積電 台股

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