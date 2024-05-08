大摩：WoA AI PC 來襲 調升台積電、聯發科目標價
台北國際電腦展即將於6月初登場，重中之重是Windows on Arm人工智慧（AI）個人電腦（PC）的推出。摩根士丹利證券在最新出具的「WoA AI PC」產業研究報告中指出，由於產業成長動能明確，重申聯發科（2454）、台積電（2330）「優於大盤」評級，並分別調升目標價至1,388元及928元。
這篇標題為「這次來真的」報告指出，Windows AI PC 趨勢可能重新洗牌全球 PC 半導體供應鏈，採用安謀（Arm）架構的中央處理器（CPU）供應商高通、輝達（NVIDIA）及聯發科將推出更多整合及節能的晶片。
大摩認為，晶片低功耗，是安謀架構的關鍵優勢，WoA將是推動明年AI筆電普及率迅速增長的驅動力，估計市占率將由今年的8%跳升至2025年的30%、2026年再升至50%，並為全球半導體公司帶來300億美元的營收。
在台廠方面，大摩指出，聯發科是最有的經驗的安謀架構系統單晶片（SoC）設計公司，可望與輝達在今年年中合作推出WoA PC CPU。大摩看好WoA PC在2026年可望貢獻聯發科營收的5%，將聯發科的目標價從1,288元上調到1,388元。
由於台積電在CPU代工領域的市占持續擴大，大摩將台積電的目標價從860元上調到928元。另外，華邦（2344）受惠於AI PC中編碼型快閃記憶體（NOR Flash）容量更高，義隆（2458）受惠於PC換機周期，大摩都重申「優於大盤」評級。
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