就市論勢／台積鏈、金融股 搶鏡

盤勢分析

美股財報至此可說暫時告一段落，只剩5月22日的輝達財報較受市場關注。截至5月3日止S&P 500企業已有401家公布財報，優於市場預期的比例高達75%。四大CSP廠微軟、Meta、Google和亞馬遜，也給出積極的資本支出目標，進一步提振市場對科技股信心，有助目前估值已經開始偏高的美股持續走高。

回到台股，先從技術面分析，台股已擺脫4月的修正陰影，正緩步墊高準備挑戰4月10日高點20,883點。

再從籌碼部分觀察，外資4月底開始由賣轉買，且外資近期買超金融股居多，代表外資正伺機而動，準備布局下一波行情。至於投信則是一路相挺，加上5月多檔高息ETF準備換股，主動基金也會提早進場卡位帶動買盤。

投資建議

第2季主軸仍是AI PC、邊緣運算及記憶體，美國四大CSP廠都在自研AI晶片，加上蘋果最新M4 AI處理器也是用台積電第二代3奈米製程，台股相關供應鏈勢必受惠。另一方面，金融股目前基期偏低，相比許多高股息成分股，反而已經漲多，換算殖利率已不如金融股，資金有機會進一步轉向金融，今年金融有機會價差與配息兩手賺。