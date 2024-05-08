長榮營收／4月月增約5.6%、年增42.43％

長榮海運（2603）今日公告4月份合併營收，單月合併營收318.14億元，增幅5.63%，較去年同期增加94.77億元，增幅更達42.43％；累計今年前四個月合併營收1,204.52億元，較去年同期增加312.89億元，年增幅度達35.09%。

長榮海運表示，4月前幾周市場運價略呈下跌，然已於月底逐步回升，整體貨量則持續回溫，較上月增加。展望2024供應鏈的其他挑戰上，航商仍須面對以下挑戰： 一、美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程亦可能發生拉鋸情況；二、美國總統大選及中東地區地緣政治、戰爭風險；三、歐洲的環保法規及IMO的法規變化，持續依市場狀態積極進行艙位調整及最適配船調度，創造公司與股東的最大利益。

另外，法人分析，就目前各家的報價概況，5月的貨量明顯回升，尤其在大陸五一長假後，北美線一櫃難求又再度出現，推估多家知名海運公司都宣布5月要加收（綜合附加費）會順利加收完成；目前知道CMA、COSCO、ZIM及長榮海運，預計每20呎櫃加收2,000美元；另外，陽明跟ONE則是通知客戶加收1,000美元。