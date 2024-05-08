台積電站回800元了 還可以買嗎？ 法人看法不一

台積電（2330）去年封關時還不到600元，以593元封關，今年來股價一路上漲，在4月12日盤中衝上826元的天價，其後一度拉回至740元，8日則是收在802元，到底800元的台積電還可不可以買？有法人直言，「不宜」，認為可等到壓回到750元再往下買進布局，但也有法人認為，如果是不擅長選股的投資人，台積電不失為好標的。

台股持續往歷史高點20,883.69點前進，8日開低走高，終場翻紅收在20,700.51點，上漲46.98點，主要功臣首推台積電，最後一盤爆出5,776張買單，一舉拉升4元股價，終場收在802元，股價重新站上800元關卡之上。

台積電在4月間曾衝達826元，創下歷史新高價，在4月18日法說會時是以804元收盤，因總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，法說會隔天股價重挫，以750元收盤，隔天又再下探至740元，隨後才反彈拉升，再度重返800元以上價位。

美系外資最新報告重申對台積電加碼評等，且調高目標價，由860元調高至928元，甚至喊出若是2025年晶圓價格上漲、AI半導體需求強勁，台積電多頭目標價上看1,180元。

到底800元的台積電還可不可以買？證券分析師張陳浩直言「不宜」，他表示，台積電在第4季有機會再創高，但是在520到7、8月間並不會有非常大的亮點，台積電要出現新一波的漲勢，一定要有資金潮來推，也就是熱錢，要有外資的熱錢進來買，前提就是新台幣要升值。

張陳浩分析，新台幣若升至29元，台積電有機會衝到900元，新台幣要升值，就要看美國的降息，如果美國一降息，台積電不需要靠什麼基本面利多，光是熱錢就可以直接往上大漲，他預測，第4季台積電有機會上看850~900元，但要站上有難度。

目前已先後有多家外資樂觀喊出台積電上千元的目標價，張陳浩認為，台積電要衝上千元，必須有熱錢+AI大發酵+世界夢的完成，基本面大爆發，毛利率拉升至6成以上，才是衝關千元的條件。

張陳浩強調，要買台積電可等壓回再找買點，若壓回到750元附近，就可以往下買進布局；不過，他認為，存股台積電還不如存金融股，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、台新金（2887）、新光金（2888）等都可以留意；另外，低位階的原物料族群，散裝的新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）等、記憶體、壓回整理的AI股例如廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）等，都是可以留意的標的。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電何時買，要看個人的資金使用效益來決定，如果是短線的進出，現在台積電再往上漲的動能可能有限，但如果是長期投資，台積電下半年看好，基本面強勁，若是不擅長選股的投資人，台積電不失為投資的標的。

黎方國指出，統計台股截至4月底大盤指數上漲12%，台積電的漲幅排名為120名；另外，漲幅表現比大盤好的上市櫃公司有350家，但也有500家今年不漲反跌，也就是說，台積電的漲幅排名在前15%中，如果不擅長選股，買進台積電也是一個選項。