聯準會降息延後…「非投資等級債」現在可買嗎？專家揭3大配置策略

時序逼近2024年中之際，外界對美國聯準會Fed啟動降息的預期心理也升高，軟著陸機率愈來愈高，而債券具備固定收益特性，相對是可以提供穩定現金流得的投資組合，根據歷史經驗，降息後帶動價格上漲的資本利得潛在甜頭，吸引不少投資人搶在降息前卡位。

根據基金資訊觀測站資料顯示，截至3月底，國人投資固定收益型基金規模達1兆6143億新台幣，其中非投資等級債就高達6426億。

何謂非投資等級公司債？

非投資等級公司債，指的是評等低於BBB- 或Baa3的公司債券，票面利息高於政府公債、高評等的投資等級公司債。不少機構專家和銀行理財顧問均指出，由於非投等債與其他債券的關聯性較低，因此適度配置非投等債的比例，反倒可讓風險更多元分散。然而，高報酬也伴隨著高風險，在較高票息的背後，相對也有違約的信用風險、而波動度也平均高於投等債。

為什麼非投資等級債現在相對熱門？

美國共歷經５次升息循環，以下圖表為最後一次升息到下次降息循環之間的各類債券報酬表現，可以看到美國非投資等級債目前因配息穩定，平均報酬約7.2%，優於公債及投資等級債，且未來還有參與經濟成長、價格走升的機會。

凱基投信指出，除了2000年，其他的升息循環從停止升息後到降息之前，美國非投資等級債的含息報酬表現都優於美國投資等級債與美國公債，顯見在高利率靜止期間，非投資等級債的報酬更吃香。

圖截自遠見

非投資等級公司債信評較差，怎麼辦？

過去，非投資等級公司債一度被稱為「高收益債」，甚至違約率過高被稱為「垃圾債」，但現在「體質」早已與過往大相逕庭了。

保德信投信PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒表示，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場高達9成，CCC級或以下的債券比重持續下滑，整體品質較過去明顯提升，而且從違約率角度來看，過往違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4%、B級僅1.4%，若從最新的數據分析，BB級現階段甚至沒有違約，B級的違約率也只有0.3%，反映出現在的非投資級債已「轉骨」，只要慎選較高評等的債券，便能降低整體信用風險。

林芷麒認為，即使經歷過去兩年的升息，美國非投資級債的槓桿率仍未見大幅攀升，亦遠低於2015年和2022年的高峰；另一方面，利息覆蓋率雖然自2023年將近6倍的水準滑落至目前約4.5倍，但仍高於過去3.5倍至4倍的水準，顯示目前美國非投資級債基本面良好，並且足夠抵禦下行風險。

配置非投資等級公司債的三大策略

歸納專家建議，投資不妨可透過減少配置低評級債券，轉而增加較高評等的BB級債券，同時伺機彈性調整現金部位，參與美國非投資級債的高息優勢。

凱基投信表示，評估目前情勢，預期最快要到2024下半年才有可能開始降息，而降息幅度預期將只有1至2碼。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 (簡稱凱基美國非投等債，00945B)經理人鄭翰紘表示，自去年底停止升息後，市場一直對降息懷抱期待，然而目前通膨降速放慢，同時美國勞動市場卻維持相對強勁，無論過度放鬆貨幣政策或將利率維持高位，都將面臨不同風險。

他建議首選存續天期偏短、鎖定中段信評、美國企業發行的非投資等級債，更有機會滿足領息一族的需求。例如00945B聚焦殖利率相對肥美的BB&B級債券，在信用風險與利率風險之間取得平衡點，也是切合當前變化的新中間路線。

由於在利率維持高位期間，企業會面臨較大的利息成本，將更考驗企業的經營體質；考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性。

鄭翰紘進一步說明，存續天期偏短，承受的利率風險相對小；排除CCC等級、鎖定中段信評的債券，可以在降低違約風險與追求債息收益之間取得平衡；鎖定美國企業發行的非投資等級債，有利沾美國穩健經濟體的光，降低違約風險的同時，也搶佔市場資金青睞的C位。

柏瑞投信表示，美國聯準會（Fed）降息仍需等待，短期來看，即便今年以來美債受到些許壓抑，但全球範圍內仍有部分資產表現良好，如通膨數據和利率前景改善的歐洲債市。新興債市則因存續期間較短，且部分國家已提早進入降息周期，帶動新興債市短期動能。

中長期來看，成熟市場降息仍為主要方向，而當前各類債券殖利率正位於近年的相對高點，回測過往於較高殖利率區間進行資產配置，未來3年平均累積的指數報酬率頗具吸引力。建議平穩型投資人，可趁殖利率位於相對高檔時，配置優質息收型資產（如特別股／全球多元債），可強化息收潛力並增添投組韌性。均衡型投資人則可配置股債兼備的多重資產、保持彈性、攻守兼備。至於進取型投資人則建議伺機拉高成長型資產的比重，如分批加碼全球股票或多元主題選股（如科技創新／減碳等），以期超前部署利空消散後的成長潛力。

根據歷史經驗，降息後持有非投資等級債的３年內報酬率達兩位數。柏瑞投信提供

（本文出自2024.05.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）