台股上漲46點 三大法人買超40.76億元
台股8日開低走高，早盤以20604.18點開出，午盤過後翻紅，終場收在最高20700.51點，上漲46.98點，漲幅0.22%，成交量4,190.12億元，三大法人買超40.76億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超23.85億元，投信買超19.35億元，自營商買超（合計）2.45億元，其中自營商（自行買賣）買超3.87億元，自營商（避險）賣超6.32億元。
台積電（2330）今以794元開低，一度下滑至792元，下跌8元，最後一盤則是爆出5,776張買單，一口氣拉升4元股價，終場翻紅收在802元，上漲2元，盤中高低價格振幅達1.25%，市值增達20兆7,998億元。
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