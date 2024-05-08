美系外資調高目標價 台積電最後一盤爆量拉升收在802元

美系外資最新報告重申對台積電（2330）加碼評等，且調高目標價至928元，甚至喊出若是2025年晶圓價格上漲、AI 半導體需求強勁，台積電多頭目標價上看1,180元；台積電8日最後一盤爆出5,776張買單推升股價翻紅，以最高的802元收盤，上漲2元。

美系外資看好基於 Arm 新一代 CPU 設計，無論是NVIDIA（輝達）+ 聯發科（2454）的 AI PC 晶片，或者是蘋果的 AI 伺服器晶片，將成為比英特爾 CPU 外包更重要的成長動力，認為將有助台積電在 CPU 的代工市占率上升。

美系外資表示，由於 WoA 處理器的貢獻，調高台積電 2026 年 EPS 預測值，上調幅度 3%；美系外資強調，任何基於 Arm 的 CPU 設計的新產品發布，無論是 NVIDIA（輝達）+聯發科的AI PC晶片，或是蘋果的 AI 伺服器晶片，都有利晶圓代工市占率。

美系外資重申台積電加碼評等，且將目標價由860元調高至928元；甚至在假設2025年晶圓價格大幅上漲、且 AI 半導體需求強勁，對台積電的多頭市場目標價為1,180元。

台積電8日以794元開低，一度下滑至792元，下跌8元，最後一盤則是爆出5,776張買單，一口氣拉升4元股價，終場翻紅收在802元，上漲2元，盤中高低價格振幅達1.25%，市值增達20兆7,998億元。