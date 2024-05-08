台股高檔震盪 統一台股高息主動式基金追求超額報酬
受到國際總經影響，近期台股波動劇烈，統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，美國通膨數據高於預期，使市場對聯準會今(2024)年降息預期時程延後，幅度也縮小，高評價成長股進入重新訂價階段，使股市短線呈現區間震盪。但整體經濟數據顯示美國製造業重回擴張，產業庫存回補需求持續且就業數據強勁。在全球景氣回穩的狀況下，台股企業獲利也將持續成長，使台股長線仍有表現機會。
統一台灣高息優選基金結合統一投信金獎團隊研究實力與台股市場高殖利率特性，優選具備成長潛力的高股息股，為高股息投資人追求長期超額報酬，也是統一投信旗下唯一一檔有月配息級別的台股主動式基金。基金於去(2023)年9月12日成立，每單位初始淨值為10元，今年5月6日淨值達到12.36元。這檔基金月配息級別已於5月3日除息，期後配息公告每單位配發金額0.0824元，配息發放日為5月15日。
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