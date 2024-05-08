野村投信：高殖利率個股仍是行情焦點

台股守在月線之上，短線隨著不確定因素漸排除，美國非農就業數據讓市場再度憧憬 Fed 降息，加上美科技主要巨頭財報公布，短線市場焦點將回到台股第1季財報及法說上，以及5月高股息 ETF 即將進行調整成份股，指數維持震盪偏多格局，可持續留意高殖利率個股，將是行情焦點。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國近期公布經濟數據表現參差，加上市場消化公司財報展望與聯準會會議方向，科技股震盪加大、台股亦忽漲忽跌，4月以來的加權指數上衝下洗，連帶高人氣的高股息 ETF 表現也大幅震盪，但其中同時以動能及股利雙指標選股的臺灣趨勢動能高股息指數，4月以來可謂完美詮釋「領漲抗跌」走勢，例如，4月初加權指數一度從觸及歷史新高20,883.69點，臺灣趨勢動能高股息指數漲勢亦步亦趨，表現領先主要高人氣高股息 ETF 追蹤指數；而歷經4月15日加權指數跳空下跌、4月19日帶量殺破2萬點大關，「臺灣趨勢動能高股息指數」波段最大跌幅也明顯低於主要高股息指數，相對適合存股族投資人長期投資持有。

張繼文進一步指出，臺灣趨勢動能高股息指數獨創千里馬投資策略，訴求強勢高息股，亦即除了找高息，更透過動能指標找出股價較接近過去一年高點的公司，即多頭領漲、空頭抗跌的高息股；入選成分股必須同時通過股價動能（強勢股）與股利水準（高股息）的考驗，因此，強勢高息股走勢上會比一般高股息、價值高股息指數更加穩健，比起僅用動能（如夏普值）調整權重、但未導入成分股篩選的作法也更嚴謹升級，而投資不預設產業比重、配置更加多元分散，即便遇到這次由科技/半導體領跌的走勢，顯示強勢高息股也將比單押電子股的科技高息指數更加耐震，即便遇到股市修正行情，也能受惠到低重疊、低波動分散最佳化的效果，使臺灣趨勢動能高股息指數相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險，提供投資人更具防禦性的投資效用。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）經理人林怡君表示，00944追蹤指數係透過獨特的動能與股利雙指標篩出具正向趨勢動能成長股（獲利成長高）兼具高息股（配息高），其截至今（2024）年3月底的本益比僅15.26倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達5.65元，明顯高於大盤的3.68元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，為現階段更適合布局的高性價比的投資選擇。

根據統計，若盤勢震盪進場或加碼投資，以市值型的加權指數為例，持有60、120與240個交易日（即約3個月、6個月與1年）平均報酬分別為4.45%、8.37%與18.22%；若聚焦股息型的臺灣高股息指數，同期間平均表現分別為5.77%、7.20%與12.03%，表現亦不俗；然而若聚焦混合型的強勢高息股，例如，透過股價動能與股利指標雙重篩選的臺灣趨勢動能高股息指數，同期間平均表現則將提升至7.23%、11.59%與20.50%，表現均勝過傳統市值型或股息型之投資標的，尤其是動能與股利機會兼具的強勢高息股，不但可望受惠成分股無論多空皆具相對強勢的股價動能，同時兼具高息特性也將在市場震盪時提供緩衝效果，長期而言，臺灣趨勢動能高股息指數相較加權指數表現強勁。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）預定於5月9日掛牌，採月配息，預計7月首次除息，發行價為15元，投資門檻低，滿足投資人追求成長與收益兼具的需求。