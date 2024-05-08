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美股平盤作收 法人：台股高點反壓待量突破

中央社／ 台北8日電

美國股市經過最近劇烈震盪後，7日幾乎以平盤作收，投資人等待重要經濟數據公布。台股7日再攻高，台積電領漲，電子權值股收紅。法人指出，台股高點反壓待量突破，短線聚焦電器電纜、航運。

道瓊工業指數7日小漲31.99點或0.08%，收38884.26點；標準普爾指數小漲6.96點或0.13%，收5187.70點；那斯達克指數小跌16.70點或0.10%，收16332.55點；費城半導體指數下挫35.572點或0.74%，收4784.875點。

台股昨天開高，盤中一度由紅翻黑跌到平盤以下，所幸下檔持續走揚的5日均線具支撐，尾盤買盤略有進場留下影線，終場收紅K棒，台股終場上漲130.22點，收在20653.53點，成交金額新台幣4061.54億元。

觀察19大類股走勢，強勢類股為電器電纜上漲3.27%、電機機械上漲1.21%、電子上漲1.14%；弱勢類股為建材營造下跌3.31%、造紙下跌1.98%、其它下跌1.5%。

昨天三大法人同步買超，包括外資及陸資、投信、自營商，合計買超120.34億元；其中自營商買超4.1億元，投信買超46.3億元，外資及陸資買超69.94億元。

在個股方面，外資買超第1名為復華富時不動產ETF，買超1萬9489張，其次是陽明1萬8768張，中石化1萬6959張居第3，台積電1萬6169張居第4。台積電昨天終場上漲14元或1.78%，收復800元大關，貢獻台股指數逾百點。

法人指出，集中市場7日震盪走高、櫃買市場開高走低，中小型電子股短線仍有賣壓，可留意4月營收亮眼個股；非電近期焦點族群能漲能跌，或將持續受到資金青睞。

台積電 台股指數

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