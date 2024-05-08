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股、債市都值得期待！ 女子：所以遇到比較大的修正會考慮加碼

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

上班前碎碎念系列

美國主要指數小漲小跌，不少大型科技股受到獲利了結，最終收場道瓊+0.08%、標普+0.13%、納指-0.10、費半-0.74%；台積電ADR-1.20%。

貨幣市場方面，美元兌日圓則持續往155關卡邁進，1美元兌日圓來到154.75。而無論是十年期或二十年期美債殖利率都稍稍下跌。

女子自己覺得美股走出四月份波動比較大的時間後，現在五月份目前觀望氛圍稍多了些，不過在FOMC會議宣布今年仍然可能降息的利多環境下，股市跟債市女子自己是都滿期待的。

台股市場又因為跟美股關聯性比較大，尤其現在很多投資人都買進美債或美股的ETF，見到比較大的修正女子自己是會考慮再加碼的。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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