股、債市都值得期待！ 女子：所以遇到比較大的修正會考慮加碼
上班前碎碎念系列
美國主要指數小漲小跌，不少大型科技股受到獲利了結，最終收場道瓊+0.08%、標普+0.13%、納指-0.10、費半-0.74%；台積電ADR-1.20%。
貨幣市場方面，美元兌日圓則持續往155關卡邁進，1美元兌日圓來到154.75。而無論是十年期或二十年期美債殖利率都稍稍下跌。
女子自己覺得美股走出四月份波動比較大的時間後，現在五月份目前觀望氛圍稍多了些，不過在FOMC會議宣布今年仍然可能降息的利多環境下，股市跟債市女子自己是都滿期待的。
而台股市場又因為跟美股關聯性比較大，尤其現在很多投資人都買進美債或美股的ETF，見到比較大的修正女子自己是會考慮再加碼的。
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