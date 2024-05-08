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台股連三天大漲百點 法人：短線仍可望震盪向上

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

半導體、人工智慧（AI）族群領軍，三大法人同步買超激勵，台股昨（7）日終場上漲130點、收20,653點，成交量降至4,129億元。法人認為，加權指數守在各均線之上，短線仍可望走高檔震盪向上行情，近期要關注重量級美國科技股財報、台股營收及獲利變化等。

美股四大指數6日全面上漲，以費半指數大漲2.2%最強，台積電（2330）ADR也上漲0.9%，激勵台股昨日早盤指數開高大漲166點。盤中雖遇賣壓、衝擊指數一度翻黑，但受台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等電子權值股及AI族群催動，指數迅速由黑翻紅、並一路走強，終場上漲0.6%，連三日都大漲百餘點，蓄勢挑戰歷史新高。

盤面上，主要類股指數漲跌互見。台積電大漲14元，收在800元的當日最高點，漲幅1.7%，領漲半導體類股指數的1.4%漲幅、電子類股指數的1.1%漲幅，都打敗加權指數的漲幅。

其他則跌多漲少。金融類股指數在前一日大漲2.1%後，昨日漲多拉回；傳產族群以線纜族群漲3.2%最強勢，電機類股指數漲1.2%次之，建材營造類股大跌3.4%最弱勢。

至於高價指標族群則是漲跌互見，其中川湖（2059）大漲3.7%最強勢，M31跌4.5%最弱勢，世芯-KY（3661）跌2.6%次之。鈊象（3293）下跌8元、收997元，跌出千金股行列，使千金股檔數減至14檔。

三大法人連續兩日同步站在買方，昨日合計買超121.2億元。其中，外資買超69.9億元，連三買；投信買超47.2億元，連17買；自營商買超4.1億元，連二買。八大公股行庫券商逢高調節、賣超12億元，連三賣。

法人認為，台股短線仍是高檔震盪格局。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，近期要持續注意Fed立場、輝達財報、MSCI季度調整等。


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