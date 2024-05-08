聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海法說 大摩提三問
鴻海（2317）將於下周二（14日）舉行法說會，外資摩根士丹利證券（大摩）在法說會前提三問，包括AI伺服器等相關產品設計升級及訂單爭取的進展、消費電子動能展望、第2季展望等。
大摩將並對鴻海列為「投資首選」，維持「優於大盤」評級，目標價維持155元不變。
鴻海股價自3月上旬啟動波段漲勢後，股價強勢表態，昨（7）日盤中衝上171元，為2008年8月11日、近15年多來波段高峰，成交金額213.56億元，在個股中僅次於台積電。鴻海昨天股價終場收169.5元、漲2元。
大摩指出，鴻海4月合併營收比大摩預估高14%。鴻海雲端及網路產品營收明顯成長，AI相關出貨動能強勁，抵銷網路產品的庫存去化影響；電腦終端業務年成長率回到正成長，反映新產品效應。
大摩預估，鴻海本季合併營收可望達1.34兆元，季增1%，年增3%，符合淡季表現。過去五年來，鴻海第2季營收通常較清淡，季成長幅度介於負10%到正7%之間。
大摩指出，鴻海股價上檔利多包括：iPhone銷售優於預期、電動車業務發展快於預期、現金股利配發高於預期、新併購案可望強化樂觀情緒等。
下檔風險則包括：iPhone銷售不如預期、電動車業務發展慢於預期、現金股利配發變少、地緣政治發展可能不利外國投資等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言