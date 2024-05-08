鴻海法說 大摩提三問

鴻海（2317）將於下周二（14日）舉行法說會，外資摩根士丹利證券（大摩）在法說會前提三問，包括AI伺服器等相關產品設計升級及訂單爭取的進展、消費電子動能展望、第2季展望等。

大摩將並對鴻海列為「投資首選」，維持「優於大盤」評級，目標價維持155元不變。

鴻海股價自3月上旬啟動波段漲勢後，股價強勢表態，昨（7）日盤中衝上171元，為2008年8月11日、近15年多來波段高峰，成交金額213.56億元，在個股中僅次於台積電。鴻海昨天股價終場收169.5元、漲2元。

大摩指出，鴻海4月合併營收比大摩預估高14%。鴻海雲端及網路產品營收明顯成長，AI相關出貨動能強勁，抵銷網路產品的庫存去化影響；電腦終端業務年成長率回到正成長，反映新產品效應。

大摩預估，鴻海本季合併營收可望達1.34兆元，季增1%，年增3%，符合淡季表現。過去五年來，鴻海第2季營收通常較清淡，季成長幅度介於負10%到正7%之間。

大摩指出，鴻海股價上檔利多包括：iPhone銷售優於預期、電動車業務發展快於預期、現金股利配發高於預期、新併購案可望強化樂觀情緒等。

下檔風險則包括：iPhone銷售不如預期、電動車業務發展慢於預期、現金股利配發變少、地緣政治發展可能不利外國投資等。