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證交所力挺當沖降稅

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

當沖降稅優惠將在今年底屆期，券商期盼爭取三度延長稅率減半，以維持台股交易活絡。臺灣證交所昨（7）日罕見發文表達支持當沖降稅，強調當沖為中性交易制度，但降稅可為資本市場帶進良好的流動性，有效降低投資人的避險成本，有助吸引長期投資者及機構法人，提升市場能見度。

據統計，集中市場今年首季連續三個月當沖成交值占比均達34%以上，平均每日當沖戶數在10萬戶上下，可見當沖受到投資人歡迎程度。有鑑於當沖減稅對台股交易量有明顯活絡效果，證券商公會一直希望爭取當沖減稅常態化，從千分之3調降為千分之1.5。

金管會也傾向支持減稅，鑑於本輪減稅將於今年底屆期，日前已將稅式支出報告及建議案送交財政部，爭取三度延長稅率減半，且建議延長五年。

不過，市場對當沖減稅出現部分雜音。有人將總市場當沖賣出金額減當沖買進金額，再扣除證交稅、手續費，推估當沖投資人慘賠。證交所表示，投資人交易策略多元，當沖僅為一環，僅以帳面賣出減買進金額而定論，難以得知投資人整體獲利狀況，恐有失真之虞。

證交所指出，當沖交易為中性的交易制度，如同其他交易制度，是由投資人自行決定是否運用，充分提供投資人交易策略之彈性，投資人依自己之判斷決定運用何種交易工具，當沖交易除賺取頻繁買賣之微小價差外，亦是避險停損之工具，而降稅措施可有效降低投資人的避險成本。

證交所強調，資本市場需能有效發揮協助企業籌資、發展國民經濟的目的。活絡的資本市場，才能讓上市公司展現其真正的價值，且對於許多長期投資者，投資決策取決於該市場是否具有足夠的流動性。當沖降稅為資本市場帶進良好的流動性，有助吸引長期投資者及機構法人，提升市場能見度，故不宜以損益來評斷當沖交易的優劣。

券商強調，站在資本市場長期發展角度，股市流動性好，股價表現才會好，企業才會願意留在台灣掛牌，更何況資本市場減稅是國際潮流，韓國交易稅是從千分之3降到千分之1.8，聽說明年還要降到千分之1.5；香港則是買賣各千分之1，台灣稅率並未特別優惠。

減稅

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