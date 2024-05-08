大量持股申報新制 10日上路

臺灣證券交易所表示，大量取得公開發行公司股份申報及公告門檻從10％調降至5％，將從今年5月10日起施行。

金管會先前發布公告，從今年5月10日起，行政委託證交所及櫃買中心受理大量取得股份之申報及公告案件。取得人於今年5月10日前，已取得任一公開發行公司已發行股份總額超過5%而未超過10%、且繼續持有至施行日，應於施行日起10日內辦理初次申報及公告，並簡化申報及公告事項。

至於在新制實施日後，始取得已發行股份總額超過5%者，則須辦理初次申報及公告。

證交所指出，子法「證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法」也同樣將於5月10日施行，修正重點除將大量取得股份申報及公告門檻調降至5%外，包括申報書改經由公開資訊觀測站上傳檔案（PDF檔）即屬完成申報，並由公開資訊觀測站系統轉知被取得股份之公司、證交所或櫃買中心。