法人：國賓集團孵出金雞母

國賓（2704）飯店近期備受矚目，關鍵在於轉投資士電、旗下飯店陸續改建，帶動國賓價值水漲船高，加上國賓近期積極跨入金融投資領域成果豐碩。法人指出，國賓在轉投資、土地資產價值成長空間仍可期，未來可望成為仰德集團的金雞母。

以國賓積極投入的地產為例，近年房市交易熱度高，加上精華地段素地稀缺，仰德集團旗下國賓飯店位在台北、高雄的飯店也加入改建行列，且揮別過往單純飯店模式，皆改建成飯店和飯店式管理豪宅，兩大案總銷皆是百億元以上。

台北國賓飯店將成改建成一棟飯店、兩棟住宅，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，其中「國賓皇琚」可謂是台北預售豪宅中的亮眼產品，在豪宅限貸令、平均地權條例等壓力下，銷售狀況仍十分不錯。據實價登錄，該案每坪最高成交價217.91萬元，目前已揭露44戶，已售超過六成以上，預計2027年完工，且完工後就可以認列，屆時營運有望再衝一波高點。

高雄國賓飯店則是由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方採共同持有與共同銷售模式，以國賓持有土地比重50%最多。