快訊

嘉義縣太保民宅火警 一家7口母親、5歲孩死亡、1幼童失蹤

金融評價效益…國賓首季獲利暴衝 稅後純益增七倍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國賓董事長許育瑞。 記者蘇健忠／攝影
國賓董事長許育瑞。 記者蘇健忠／攝影

飯店股國賓（2704）昨（7）日公布第1季財報，稅後純益達15.75億元，年增率暴衝693%。國賓受惠於北高兩都飯店重建、金融評價利益等因素貢獻，首季每股純益（EPS）4.29元、每股淨值突破百元，均寫下歷史新高紀錄。

國賓首季財報中，營收為3.52億元，年減8.65%，營業毛利1.09億元，營業利益2,361萬元，顯示本業獲利並不突出，但稅後純益跟去年相比卻暴衝近七倍、淨值季增近五個資本額。法人推測，主要應是受到「金融評價利益等業外」的貢獻，推升單季獲利與淨值數字。對此，國賓昨日沒有回應。

另外，最新一季的每股淨值大增逾47元，一舉突破百元大關，根據國賓昨日公告的首季財報中「歸屬於母公司業主之權益」（淨值）來到372.14億元，以資本額36.69億元換算，每股淨值估達101.67元。

法人指出，國賓首季獲利、淨值暴衝應為金融評價利益貢獻。近期，國賓轉投資領域亮眼，主因帳上持有近15%的士電，國賓因此被譽為「小重電股」。由於去年第4季期末的士電股價不到120元，但首季季末股價已突破290元，單季差價逾170元、股價成長逾1.4倍，若僅就國賓本身握有的15%士電（1503）股票價值概算，一個季度帳面價值增加逾百億元，讓公司淨值衝高。

國賓是老牌企業仰德集團的一員，與士電屬兄弟公司，多年來均是經營穩健的企業。

近期士電、國賓都成為市場焦點，一個是國內外重電設備銷售亮眼，另一個則是都更的資產題材，加上國賓是士電大股東，國賓坐擁房地產價值衝高、轉投資利益大漲等主流題材加持，未來或具備爆發動能。

特別值得注意的是，國賓近期轉投資領域正多元積極而穩健的布局，其中，投資中信金（2891）算是漂亮的一手，近期公告已買進中信金1.1萬張，均價28.1元，低於中信金昨日收盤價36元甚多，短短幾個交易日，獲利已逼近三成。

本業的部分，主要還是餐飲領域的貢獻，加上台北國賓已經重建，短期內也無住房的貢獻，因此本業可預期表現相對持穩，但不會有爆發性成長，至於業外，未來則充滿想像空間。

台北國賓、高雄國賓陸續改建，國賓聚焦餐飲事業，餐飲占營收達80%，尤其，知名的「A CUT牛排館」再獲米其林一星殊榮，成為台北首間搬遷後再摘星的餐廳A CUT獲米其林一星，讓消費者未來只要想到牛排館就想到A CUT；國賓去年EPS為1.34元，每股擬配發現金股利1元。

中信 牛排 飯店

延伸閱讀

資金簇擁 金控股價飆高

金融股群體走揚 中信金創下19年新高

金融股不用等「升、降息」都受惠…這幾家兩邊贏！ 專家：與中信金（2891）同類型的

華南金（2880）股價會跟中信金一樣一柱擎天？ 專家：配1.2現金股利殖利率超過5％！

相關新聞

金融評價效益…國賓首季獲利暴衝 稅後純益增七倍

飯店股國賓昨（7）日公布第1季財報，稅後純益達15.75億元，年增率暴衝693%。國賓受惠於北高兩都飯店重建、金融評價利...

營建股怎麼了？永信建重挫近7% 多檔下跌半根停板

台股7日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股帶領下上漲130.22點，不過近兩個月股價狂飆的營建股普遍漲多回檔...

台股上漲130點 三大法人買超120億元

台股7日開高，早盤以20634.62點開出，盤中最高一度拉升至20689.19點，終場收在20653.53點，上漲130...

台積電最後一盤爆7,359張買單 股價收800元、市值20.7兆

台股7日收在20,653.53點，上漲130.22點，光是權王台積電（2330）就貢獻117點，台積電最後一盤爆出7,3...

台股力守5日線漲130點、收20,653點 櫃買指數走弱、台積電站回800元

台股7日站穩20,600點大關，力守5日線之上、收紅K，收盤指數20,653.53點，漲130.22點、漲幅0.63%，...

營建指數3個月漲5成…更有個股飆破100％！ 專家「殖利率跌」：一周漲20％套現離場

股民表示：持股1星期漲20%，還領什麼股息，當我傻啊？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。