金融評價效益…國賓首季獲利暴衝 稅後純益增七倍

飯店股國賓（2704）昨（7）日公布第1季財報，稅後純益達15.75億元，年增率暴衝693%。國賓受惠於北高兩都飯店重建、金融評價利益等因素貢獻，首季每股純益（EPS）4.29元、每股淨值突破百元，均寫下歷史新高紀錄。

國賓首季財報中，營收為3.52億元，年減8.65%，營業毛利1.09億元，營業利益2,361萬元，顯示本業獲利並不突出，但稅後純益跟去年相比卻暴衝近七倍、淨值季增近五個資本額。法人推測，主要應是受到「金融評價利益等業外」的貢獻，推升單季獲利與淨值數字。對此，國賓昨日沒有回應。

另外，最新一季的每股淨值大增逾47元，一舉突破百元大關，根據國賓昨日公告的首季財報中「歸屬於母公司業主之權益」（淨值）來到372.14億元，以資本額36.69億元換算，每股淨值估達101.67元。

法人指出，國賓首季獲利、淨值暴衝應為金融評價利益貢獻。近期，國賓轉投資領域亮眼，主因帳上持有近15%的士電，國賓因此被譽為「小重電股」。由於去年第4季期末的士電股價不到120元，但首季季末股價已突破290元，單季差價逾170元、股價成長逾1.4倍，若僅就國賓本身握有的15%士電（1503）股票價值概算，一個季度帳面價值增加逾百億元，讓公司淨值衝高。

國賓是老牌企業仰德集團的一員，與士電屬兄弟公司，多年來均是經營穩健的企業。

近期士電、國賓都成為市場焦點，一個是國內外重電設備銷售亮眼，另一個則是都更的資產題材，加上國賓是士電大股東，國賓坐擁房地產價值衝高、轉投資利益大漲等主流題材加持，未來或具備爆發動能。

特別值得注意的是，國賓近期轉投資領域正多元積極而穩健的布局，其中，投資中信金（2891）算是漂亮的一手，近期公告已買進中信金1.1萬張，均價28.1元，低於中信金昨日收盤價36元甚多，短短幾個交易日，獲利已逼近三成。

本業的部分，主要還是餐飲領域的貢獻，加上台北國賓已經重建，短期內也無住房的貢獻，因此本業可預期表現相對持穩，但不會有爆發性成長，至於業外，未來則充滿想像空間。

台北國賓、高雄國賓陸續改建，國賓聚焦餐飲事業，餐飲占營收達80%，尤其，知名的「A CUT牛排館」再獲米其林一星殊榮，成為台北首間搬遷後再摘星的餐廳A CUT獲米其林一星，讓消費者未來只要想到牛排館就想到A CUT；國賓去年EPS為1.34元，每股擬配發現金股利1元。